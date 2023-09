Qu'y a-t-il dans le programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS)?

Ces animations devront être dispensées par des opérateurs formés et labellisés (principalement des centres de plannings familiaux et des centres PME et PSE). Lors de celles-ci, une série de thèmes relatifs à la vie relationnelle, affective et sexuelle seront abordés à partir des questionnements recueillis chez les élèves.

Lutter contre les inégalités d'accès à l'information

L'EVRAS est obligatoire dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2013. Mais sa mise en œuvre varie énormément selon les établissements. Pour pallier ces différences, la nouveauté de cette rentrée scolaire, c'est donc l'obligation de proposer au minimum deux animations aux élèves sur l'entièreté de leur parcours scolaire. Car une des raisons d'être de ce programme est de lutter contre les inégalités en permettant à tous les élèves de disposer de la même information concernant des sujets importants, leur permettant de se construire en tant qu'individu.

Pour ce faire, un budget annuel de 4,8 millions d'euros annuels sera alloué par la Région wallonne et la Commission communautaire française (Cocof).

Plusieurs organismes, dont des associations religieuses, se sont insurgées contre le programme en dénonçant une hypersexualisation des enfants et une mission d'information sortant du cadre scolaire. Sur les ondes de la RTBF, la ministre Caroline Désir a répondu: "On ne va évidemment pas encourager une hypersexualisation chez les jeunes, on ne va pas susciter une orientation sexuelle ou une identité de genre, on ne va pas donner de cours de pratiques sexuelles." Le but étant de répondre aux interrogations des jeunes afin de les rassurer mais aussi de les protéger de situations dangereuses et problématiques (IST, violences, grossesses non désirées, sexisme, ...).

Des moments d'échange pour répondre aux interrogations et rassurer

Mais concrètement, comment les animations EVRAS sont-elles mises en place?

Ces moments d’échange ne sont pas des cours. Les animations sont construites sous forme de discussions, de jeux de rôles, de quizz, etc. en partant toujours des questionnements des élèves (récoltés anonymement). Les thématiques abordées, toujours liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle, sont adaptées selon l'âge des élèves, mais elles ne sont généralement pas fixées à l'avance, le but étant de répondre aux interrogations des élèves. Lorsque l'établissement scolaire en fait la demande et pour répondre à une situation précise, l'animation peut être orientée vers un thème plus spécifique (comme le harcèlement ou les comportements sexistes).

Sur le site de référence sur l'EVRAS, on peut découvrir des exemples de thèmes abordés par tranche d'âge: les parties du corps et l'intimité pour les 3-5 ans, la reproduction et le consentement chez les 6-9 ans, la pudeur, le harcèlement et la différence entre l'amitié et l'amour pour les 10-12 ans, la puberté et les stéréotypes chez les 12-14 ans ou encore l'orientation et l'identité sexuelle et les moyens de contraception ou le plaisir pour les 15-17 ans. Mais, si besoin est de préciser, il est également noté: "on ne parlera pas de rapports sexuels en maternelle".

Selon les thématiques abordées et l'ambiance dans la classe, il est possible de diviser les élèves en deux groupes afin que chacun puisse d'exprimer librement.

L'institution du Délégué général aux Droits de l'enfant a rappelé par voie de communiqué que l'EVRAS n'est pas une incitation à sexualiser le comportement des enfants et des jeunes, ni une promotion quelconque à la pornographie ou encore une incitation à précipiter les comportements sexuels chez les enfants et les jeunes. "Elle est exactement tout le contraire", indique-t-elle, mentionnant que l'Evras doit notamment permettre de communiquer des informations aux enfants et aux jeunes pour mieux comprendre leur corps, sa transformation et ses réactions ou encore d'aborder des questions qui sont parfois sensibles.