« C'est un accomplissement et beaucoup d'émotions ! », confie Olivier. Tout comme Perrine, Rania, Hadrien, Justin, Selenay et Ivan, Olivier vient d'achever sa rhéto à l'Athénée Royal de Quiévrain. Tous ont consacré 3 ans à penser, planter et entretenir l'écodôme, la classe du dehors, imaginée par Adélaïde Richard, professeure de français et ses élèves, pendant la crise sanitaire. Ce 1er septembre, sous un soleil inespéré, cet écodôme a été inauguré par les élèves et leurs enseignants. Rania (18 ans), promue maîtresse de cérémonie a coupé le ruban tendu entre deux saules, sous l’œil ému des autres élèves, de bon nombre d’enseignants, de Dominique Heyndrickx, la directrice de l’école qui a, elle aussi, versé quelques larmes et des caméras.

« L’écodôme, c’est vraiment un projet créé par des élèves pour d’autres élèves, explique Perrine. C’était une période compliquée pendant le covid. Nous cherchions le moyen de suivre les cours mais à l’extérieur pour pouvoir retirer les masques. Nous avons travaillé en groupe, ce qui a créé plus de liens entre nous ». Outre la classe partagée, un potager, un espace de plantations fleuries, une fresque en graffiti et une exposition sur le graffeur tournaisien, Amty, qui les a épaulés, composent l’ensemble.

Cet espace de travail à l’extérieur, qui sera surmonté d’un dôme végétal le temps de la pousse des saules (voir la vidéo), se veut partagé par toutes les classes en fonction de leurs activités. L'écoteam de l’Athénée Royal de Quiévrain, constituée d'élèves et de membres du personnel, se charge de la sensibilisation au respect de la planète (biodiversité, propreté,...) au sein de l’école.

Ecodôme ©Katel Fréson

"Apprendre et enseigner dans un cadre propice est bénéfique pour les étudiants et les enseignants !"

Cheville ouvrière de l’écodôme, Adélaïde Richard est heureuse de l’engouement suscité par l’écodôme auprès des adolescents : « Il est indispensable que tout un chacun se reconnecte à la nature. La seule terre que nous ayons est en cours de dépérissement sans que bon nombre d’entre nous ne se sente particulièrement impliqué. Les derniers rapports du GIEC sont pourtant très alarmistes. Il est primordial que nous repensions nos modes de vie. L’inculquer aux plus jeunes semble particulièrement logique puisqu’ils seront les acteurs et architectes de demain. Ensuite, les mentalités évoluant, les méthodes d’apprentissages se doivent de faire écho. Notre projet a également cette ambition : apprendre autrement, en impliquant les étudiants et en favorisant l’interdisciplinarité. Enfin, apprendre et enseigner dans un cadre propice est bénéfique pour les étudiants et les enseignants ! ».

Adelaïde Richard, cheville ouvrière du projet. ©Katel Fréson

Perrine et les autres élèves partagent cette satisfaction : « Notre grande fierté, c’est que les prochaines classes pourront encore plus en profiter quand tout aura bien poussé ! ». L’inauguration festive de l’écodôme s’est clôturé vendredi soir par un concert zéro carbone de Antoine Armedan, chanteur et musicien originaire de Enghien qui boucle une tournée zéro carbone en train et à vélo.

L’écodôme de l’Athénée de Quiévrain a séduit le jury de l’appel à projets Générations solidaires initié par L’Avenir. L’écodôme a en effet reçu, en juin dernier, un des cinq prix aux écoles, sur les 139 dossiers de candidature reçus dans le cadre de Générations solidaires. Le prix de 500 euros et la médiatisation de leur projet a déjà semé des graines dans d'autres communes et continue de faire des émules !

Découvrez tous les projets lauréats sur www.generations-solidaires.be