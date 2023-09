De plus en plus de personnes âgées en Wallonie : ces communes qui ont vu exploser leur part de seniors en 20 ans

Constatée dans toutes les provinces et les arrondissements, cette tendance à la hausse ne s’observe toutefois pas dans toutes les communes du sud du pays. En effet, certaines localités font exception à la règle.

Des seniors moins présents dans le Luxembourg

Contrairement au Brabant wallon qui reste la province francophone privilégiée des plus de 65 ans, le Luxembourg apparaît clairement comme celle où les seniors se font le plus rare. Tout au sud du pays, seulement 17,8% de seniors ont ainsi été recensés au 1er janvier 2023 parmi la population contre 20,3% dans l’arrondissement de Nivelles.

Autre constat : Thuin et sa région semble être le coin de Wallonie où la proportion de personnes âgées (21,2%) est la plus importante. Suivent Dinant (20,4%), le BW, la Wallonie picarde et l’arrondissement de Marche-en-Famenne (20,2%).

Et dans les communes ? Là encore, les disparités sont nombreuses. Alors que près d’un habitant de Vresse-sur-Semois (28,3%) sur trois est âgé d’au moins 65 ans, ces derniers sont beaucoup moins présents dans les communes luxembourgeoises de Léglise (11,1%), Martelange (12,7%) et Bertogne (12,9%), où la part d’enfants et d’adolescents est l’une des plus élevées de la Région. À croire que la cohabitation entre jeunes et moins jeunes est presque impossible…

Martelange, l’exception wallonne des dernières décennies

Reste que les chiffres le prouvent : la part de seniors dans la population wallonne ne cesse de grimper. Et la tendance n’est forcément pas différente dans la majorité des communes du sud du pays. Exemples à Nandrin, où la part de personnes âgées (65 ans et plus) a bondi de 7,3% depuis 2013, ou encore à Neupré, où les autorités une hausse de l’ordre de 10,3% des moins jeunes sur l’ensemble de la population locale.

Toutefois, bien que la représentation des seniors a fortement augmenté dans plusieurs entités, surtout dans le Brabant wallon, en 20 ans, certaines localités perdent plus d’aînés au fil des décennies. Au total, depuis 2003, 25 localités (sur 262 en Wallonie) ont ainsi vu baisser la part de seniors dans leur communauté. À commencer par Léglise, mais aussi Martelange, Hélécine et Tintigny.

Chaudfontaine, l’eldorado pour les plus de 80 ans

Toujours d’après les chiffres de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, 5% de la population wallonne était âgée de 80 ans ou plus au 1er janvier 2023.

Plus souvent installée dans le Brabant wallon et à Liège, la part de cette tranche d’âges dans la population globale wallonne diminue légèrement (-0,2%) depuis dix ans… sauf dans les arrondissements de Nivelles et Verviers. Pas étonnant dès lors que c’est dans ces deux coins de la Wallonie que les autorités ont recensé la plus grande proportion d’octogénaires, de nonagénaires et de centenaires du sud du pays.

De Chaudfontaine à Rixensart en passant par Spa, Waterloo et La Hulpe, les seniors wallons de plus de 80 ans y représentent à chaque fois plus de 7% de la population locale. Et signe qu’ils s’y sentent bien, leur pourcentage progresse aussi dans ces localités, approchant parfois les 2% en 10 ans comme à Bullange.