Rentrée scolaire 2023-2024 : voici les fonctions d’enseignement en pénurie sévère dans votre zone (module)

+ DECRYPTAGE COMPLET | Pénurie de profs : l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles manque de… bouche-trous

C’est la raison pour laquelle la liste des fonctions en pénurie et en pénurie sévère se décline différemment selon les 10 bassins d’enseignement (ou zones géographiques) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour 2023-2024, c’est dans le bassin de Charleroi-Hainaut sud que l’on retrouve par exemple le plus de fonctions en pénurie sévère (122), lesquelles sont bien plus nombreuses que dans le Brabant wallon (41).

Rechercher par zone géographique :

Mais la pénurie touche également différemment les différents types d’enseignement et les différentes matières enseignées.

Si les cours techniques et de pratique professionnelle dans le secondaire (726) composent la grande majorité (78%) des fonctions en pénurie sévère sur l’ensemble de la FWB (925), c’est au niveau des maîtres de seconde langue et cours généraux de néerlandais que la pénurie se fait le plus fortement ressentir.

Rechercher par fonction d’enseignement :

"Si vous possédez une expérience utile qui vous donne accès au métier d’enseignant, je peux vous attribuer un temps plein de professeur de néerlandais à Bruxelles dans lequel vous commencerez dès demain", nous confie ainsi Sandrine Geuquet, directrice générale adjointe des Personnels de l’éducation à Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE).

À lire dans L’Avenir de ce vendredi 1er septembre 2023, sur tablette , smartphone ou PC