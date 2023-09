Qatargate : un contrôle de l’instruction sera mené le 19 septembre 2023 à la demande des avocats de la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili

La chambre des mises en accusation aura pour mission d’exercer “un contrôle de l’instruction”, a-t-on appris. “Cette juridiction d’instruction dispose d’un pouvoir de contrôle de la régularité de la procédure et du bon déroulement de l’instruction. En effet, elle est amenée à connaître de tous les incidents relatifs aux instructions et à la bonne exécution des actes relevant de l’instruction. À cet effet, la chambre des mises en accusation contrôle d’office le cours des instructions, peut demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers.”

Et la chambre des mises en accusation peut tout y faire, ajoute notre interlocuteur. “Tout stopper, ordonner des devoirs, exclure des pièces du dossier ou encore tout valider.”

Le parquet fédéral belge enquête depuis plusieurs mois sur des tentatives du Qatar et du Maroc d’influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen.

Plusieurs personnes sont inculpées, parmi lesquelles Pier Antonio Panzeri, qui a obtenu le statut de repenti, mais aussi son bras droit Francesco Giorgi, la compagne de celui-ci et ex-vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, le lobbyiste Nicolo Figa-Talamanca, l’eurodéputé belge Marc Tarabella, le syndicaliste Luca Visentini et l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino.

Le nom de Marie Arena a été cité à plusieurs reprises dans cette affaire, étant donné les liens de l’eurodéputée avec Pier Antonio Panzeri. Ce dernier a toujours dit que Marie Arena n’était pas impliquée. À ce stade, elle n’est pas inculpée dans ce scandale.