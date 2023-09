Pénurie de profs : l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles manque de… bouche-trous

Pourtant, la fonction qu’elle souhaite exercer, et pour laquelle elle possède la formation idoine (le "titre requis"), fait partie de la longue liste des fonctions d’enseignement en pénurie pour cette année 2023-2024 (lire ci-dessous).

De quoi générer une certaine incompréhension : " Je suis pourtant temporaire prioritaire", assure la jeune femme, diplômée en 2012. "On entend tout le temps parler de pénurie dans l’enseignement, mais il n’y a pas de pénurie généralisée, c’est une fausse pénurie, c’est une pénurie de bouche-trous." Et d’insister : " Le souci est que maintenant, on va recevoir des propositions pour faire un remplacement de 4 heures par-ci, pour de l’immersion par-là… Et on s’étonne que les gens refusent. Alors on va encore parler de pénurie".

De la colère

Éva (prénom d’emprunt) est dans la même situation.

Titulaire du "titre requis" pour une fonction en pénurie sévère au sein de son bassin d’enseignement, cette jeune professeur de français dans le degré inférieur du secondaire n’a pas reçu d’attribution pour cette rentrée.

"J’ai pourtant une expérience de 4 ans au sein de mon réseau (NDLR : Wallonie-Bruxelles Enseignement, WBE). J’ai sacrifié de l’argent et ma santé en parcourant chaque jour 230 km pour aller travailler pendant les 2 premières années, puis 130 km les 2 suivantes. Je pensais qu’en tant que temporaire prioritaire, je pourrais trouver un poste plus proche de chez moi, cette fois. Et je n’ai rien reçu. J’ai pourtant le bon diplôme. Et me voilà donc sur une liste d’attente, dénonce-t-elle. Qu’on arrête de dire qu’il y a pénurie dans l’enseignement ! Il y a pénurie de profs de langue, ça, oui. Mais ce n’est pas une pénurie généralisée."

Aujourd’hui, Éva se dit découragée. "Ça fait 4 ans que j’enseigne, ça fait 4 ans que je réfléchis à un plan B. Mais je ne sais absolument pas vers quoi me diriger. Sinon, je serais sans doute déjà partie."

Au-delà de la colère palpable, c’est, là encore, l’incompréhension qui domine : comment une enseignante bénéficiant du titre requis se retrouve-t-elle en liste d’attente pour une fonction pourtant en pénurie sévère ?

De la "mésinformation"

Auprès du service de désignation de WBE, on nous confirme en effet que "tous les postes de professeurs de français au degré inférieur sont occupés par des titres requis" au sein du bassin concerné.

En réalité, une fonction dite en pénurie ne signifie pas nécessairement qu’il reste des postes vacants.

Dans certains cas, cela signifie plutôt que la réserve de recrutement est trop faible. Car chaque fonction est concernée de façon différente, en fonction de la situation sur le terrain, par la pénurie (lire ci-dessous).

"Il y a sans doute là une question de mésinformation, estime Sandrine Geuquet, directrice générale adjointe des Personnels de l’éducation de WBE. Les candidats sont désignés selon un classement déterminé par la catégorie de leur titre, puis l’ancienneté, puis le nombre de candidature. Il faut aussi que le dossier soit complet. Mais peut-être que, par rapport aux autres années, les services qui déterminent les fonctions en pénurie estiment que la réserve de recrutement se videra plus vite que d’habitude et qu’il faudra descendre plus bas dans le classement."

De plus, "nous ne sommes encore qu’à la rentrée, souligne Sandrine Geuquet. Les équipes pédagogiques sont seulement en train de se constituer. On reçoit tous les jours des changements dans l’état des lieux des établissements. C’est donc en construction."

Du reste, il est de notoriété que la pénurie se fait principalement sentir entre novembre et avril.

De nouvelles périodes

Mais Sandrine Geuquet reconnaît aussi que "quand on est temporaire et en début de carrière, c’est toujours un peu chaotique au début. Mais notre but est de stabiliser au maximum la carrière de nos enseignants.".

En attendant qu’une place se libère, Éva et Aurore vont donc devoir prendre leur mal en patience.

Mais "on ne met pas l’argent au bon endroit, estime pour conclure cette dernière. Il y a des classes qui auraient besoin d’être dédoublées. Les enseignants sont débordés par les réformes et les formations du Pacte, ainsi que les nouveaux référentiels qui nécessitent de recréer des cours. Il devrait y avoir des créations de nouvelles périodes pour enlever un peu de la surcharge qui pèse sur les enseignants".

"Je peux vous attribuer un temps plein de prof de néerlandais demain"

L’ensemble des services chargés des désignations des enseignants s’accorde sur un point : la pénurie est principalement variable tant dans le temps (lire ci-contre) que dans l’espace.

C’est la raison pour laquelle la liste des fonctions en pénurie et en pénurie sévère se décline différemment selon les 10 bassins d’enseignement (ou zones géographiques) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour 2023-2024, c’est dans le bassin de Charleroi-Hainaut sud que l’on retrouve par exemple le plus de fonctions en pénurie sévère (122), lesquelles sont bien plus nombreuses que dans le Brabant wallon (41).

Mais la pénurie touche également différemment les différents types d’enseignement et les différentes matières enseignées.

Si les cours techniques et de pratique professionnelle dans le secondaire (726) composent la grande majorité (78%) des fonctions en pénurie sévère sur l’ensemble de la FWB (925), c’est au niveau des maîtres de seconde langue et cours généraux de néerlandais que la pénurie se fait le plus fortement ressentir.

"Si vous possédez une expérience utile qui vous donne accès au métier d’enseignant, je peux vous attribuer un temps plein de professeur de néerlandais à Bruxelles dans lequel vous commencerez dès demain", nous confie ainsi Sandrine Geuquet, directrice générale adjointe des Personnels de l’éducation à Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE).

