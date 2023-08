Légaliser le cannabis, comme le propose le PS ? Georges-Louis Bouchez préfère “s’attaquer aux consommateurs” qui “ont du sang sur les mains”

Interrogé ce jeudi matin au micro de Bel RTL, le président du MR estime que la proposition socialiste “vient à contretemps”. “Aujourd’hui, les difficultés causées par la consommation de drogue, en particulier les drogues dures, constituent des problèmes très importants dans les villes. Ce n’est vraiment pas le moment d’envoyer un signal de dépénalisation” qui s’apparente à du “laxisme”, a ainsi déclaré GLB.

“Au contraire, au Mouvement Réformateur, nous prônons des sanctions pénales pour les consommateurs de drogue dure. Nous sommes ouverts au débat sur la question du cannabis, mais il faut rappeler que c’est extrêmement dangereux pour la santé publique”, poursuit le libéral, persuadé qu’il ne faut pas banaliser les drogues, le cannabis y compris.

Selon Georges-Louis Bouchez, il faut plutôt “s’attaquer également aux consommateurs” : “Pendant des années, on a dit que les consommateurs n’en pouvaient rien. Mais si… Ils sont responsables d’alimenter un trafic […] qui finance toute une série d’activités criminelles. Et donc, on a du sang sur les mains quand on consomme des drogues. ”

“La volonté du Mouvement Réformateur est de renforcer les sanctions avec des peines d’amende qui peuvent aller jusqu’à dix fois le montant de ce qui a été saisi” ou encore “des peines de prison”. “Avec une porte de sortie”, à savoir l’inscription à une cure de désintoxication, précise encore la voix du MR. “Le but n’est pas de sanctionner les gens mais de les inciter à pouvoir sortir de cette consommation” problématique.

Et le libéral montois de tacler notamment les salles de shoot du pays. “Aux alentours d’une salle de shoot, il y a un accord tacite selon lequel la police ne contrôle pas les toxicomanes”, assure le président du MR, qui prend l’exemple de la problématique liégeoise. “Ces gens ne sont plus contrôlés, rentrent, se droguent et puis sortent en rue. Donc, bien évidemment que c’est un aspirateur à toxicomanes. Et après, on s’étonne que le centre de Liège soit plein de toxicomanes… ”

Trop chères – “Plus de 4 millions d’euros par an” – mais aussi trop peu efficaces à son goût, les salles de shoot doivent être fermées pour Georges-Louis Bouchez. Sa solution ? “Des maraudes qui permettent de prendre en charge ces gens et les amener dans des centres de soin. ”