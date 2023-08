Les universités belges francophones interpellent le politique : "On n’a pas de pétrole, mais on a des cerveaux"

Il s’agit d’un document reprenant une série de 16 priorités adressées par le Conseil des rectrices et recteurs (CREF) aux formateurs et formatrices des différents gouvernements de la prochaine législature (2024-2029).

Démocratie

"Nous considérons que l’enseignement supérieur et particulièrement universitaire est un pilier de la démocratie. Qu’il permet une ouverture d’esprit. Avec la montée de l’extrême-droite un peu partout et les différents défis de société, c’est vraiment un pilier que nous estimons devoir être protégé et financé par le pouvoir politique ", a expliqué Annemie Schaus, la rectrice de l’ULB et actuelle présidente du CREF, au moment de justifier cette initiative.

Durant la législature actuelle, les questions de recherche ont, à l’aune de la crise sanitaire notamment, "été mises à l’avant de la scène". De quoi observer "combien la recherche fondamentale, y compris les doutes qu’elle peut susciter, est fondamentale dans une société démocratique" fortement soumise à " la relativisation des savoirs"

Or, a poursuivi Annemie Schaus, "il faut vraiment insister sur le rôle fondamental de la recherche, et c’est une particularité des universités puisque ce sont essentiellement elles qui font de la recherche, c’est dans leur ADN, c’est dans le cœur de leurs missions".

Définancement

Toutefois, les rectrices et recteurs des universités francophones dénoncent un sous-financement chronique de leur secteur.

En 15 ans, "le nombre d’étudiants dans les universités de la FWB est passé de 68 758 à 112 479 (soit une augmentation de 63%). Durant la même période, l’allocation de fonctionnement (à prix constants) a été augmentée de seulement 18%", écrit le CREF.

C’est pourquoi, en tête de leurs priorités, les rectrices et recteurs réclament, pour la prochaine législature, " une allocation de base appropriée", sans toutefois avancer cette fois de montant.

"L’esprit est de ne pas voir le financement par étudiant se dégrader", justifie Vincent Blondel, qui évoque "une poursuite soutenue" du refinancement de l’enseignement universitaire "afin de rattraper le définancement depuis 2006".

"On est conscient de la situation financière de la FWB, mais on sait aussi qu’on peut aller chercher de l’argent ailleurs. Notamment à travers la défiscalisation de la recherche", avance Annemie Schaus.

Attraction

Une autre piste à explorer concerne "un changement de la loi de financement, pour éviter que la FWB ne finance les étudiants qui ne participent pas à l’impôt ".

Ces dernières années, le nombre d’étudiants non-résidents fréquentant nos universités a en effet explosé. Au point qu’ils seraient aujourd’hui 10 000 sur l’ensemble de la FWB.

"La Belgique francophone est devenue un lieu d’attraction. Toutes les universités sont bien organisées, dispensent un bon enseignement et délivrent de bons diplômes, souligne Vincent Blondel. Forcément, cela attire". Mais cet afflux d’étudiants non-résidents " participe au définencement depuis 15 ans".

"La question n’est pas de contingenter ou non", précise Anne-Sophie Nyssen, rectrice de l’ULiège. D’autant que le droit européen réglemente très fort la chose. "Notre vocation est de toute façon d’accueillir l’ensemble des étudiants. En ce compris les non-résidents. Mais il faut que ceux-ci soient également financés."

Richesse

" Il est capital de garder l’étudiant au cœur de nos préoccupations, en ce compris leur origine sociale et économique, insiste Philippe Dubois, recteur de l’UMons. Mais il nous faut des moyens."

"C’est une question de priorité, relance Annemie Schaus. En Belgique francophone, on n’a pas de pétrole, mais on a des cerveaux, c’est ça notre richesse".

Pérenniser le financement de la valorisation de la recherche

L’une des grandes spécificités des universités est qu’elles mènent, parallèlement à leur enseignement, des activités de recherche.

Si le CREF salue l’effort d’augmentation de 17 millions€ de ces subventions réalisé sous cette législature par la Fédération Wallonie-Bruxelles et les Régions, il appelle notamment à la mise en place de mécanismes pérennes de financement de la valorisation de la recherche – qui doit permettre de "traduire l’excellence de la recherche scientifique en impact concret et tangible pour la société" – et des plateformes technologiques de pointe – "facteur vital" pour la compétitivité et l’attractivité des universités, mais aussi des entreprises liées.

"On parle ici de personnel hautement qualifié et de chercheurs qui doivent se créer un véritable réseau, un tissu social et économique indispensable, qui ne s’acquiert pas d’une traite, souligne Anne-Sophie Nyssen (ULiège). Or, ils sont très souvent dépendants des conventions qu’ils parviennent à gagner" pour financer leurs activités de recherche. Cela crée "une forme de précarité. Les universités doivent gérer énormément de statuts différents". De quoi en décourager certains qui s’orientent alors vers le public.