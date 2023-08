Action du secteur des titres-services : “Ceux qui travaillent doivent pouvoir le faire dans de bonnes conditions sanitaires”

Rentrée politique: à neuf mois du scrutin, le gouvernement De Croo peut-il encore conclure de grands accords ?

Après la rentrée des élèves, c'est au tour des politiciens de reprendre progressivement leurs activités. Cependant, à un peu plus de neuf mois des prochaines élections, est-il encore possible de boucler d'importantes réformes ? Ou sommes-nous déjà entrés dans une période d'affaires courantes qui ne dit pas son nom ? Décryptage avec les politologues Pierre Verjans (ULiège) et Carl Devos (UGent).