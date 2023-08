Voici comment l’école a changé en 4 ans : "On a repensé ce que l’on doit apprendre à l’école du XXIe siècle"

Après plusieurs rentrées mouvementées, celle de ce lundi apparaît, peut-être, comme la plus "normale" de ces dernières années ou, en réalité, depuis le lancement de la mise en œuvre progressive du Pacte pour un enseignement d’excellence.

Initié en 2014, ce Pacte, fruit de la concertation entre les pouvoirs publics, les acteurs de terrains et les spécialistes des domaines liés de près (et parfois aussi de loin) à l’éducation, a produit toute une série de réformes qui, mises en œuvre pour la plupart sous cette législature (2019-2024), a profondément changé le visage de l’enseignement obligatoire en Belgique francophone.

Nouveau tronc commun, création des pôles territoriaux d’intégration, réforme du qualifiant, instauration du PECA, développement de l’accompagnement personnalisé ou encore extension de la gratuité des frais et, bien sûr, nouveaux rythmes scolaires : en 2023, l’école n’est plus la même qu’en 2019.

Caroline Désir, ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles durant ces quatre dernières années, dresse un premier bilan de cette "école du Pacte".

Caroline Désir, est-il exact de dire que l’école a connu un bouleversement en quatre ans ?

C.D. : Je dirais plutôt que l’école commence à être radicalement différente, mais c’est un processus à moyen et long terme, puisqu’on a eu envie de gérer cette réforme systémique sur un total de 15 ans. Donc, forcément, tout ne se fait pas d’un coup, mais les choses sont maintenant bien enclenchées : toutes les réformes qui ont commencé leur mise en œuvre le font de manière progressive. On a décidé de commencer en mettant le focus sur le maternel, puis sur le primaire, mais on sait bien qu’il va falloir suivre la cohorte d’élèves pour avoir vraiment les pleins effets du Pacte.

Mais en quoi l’école d’aujourd’hui est différente de celle d’hier, de celle de 2019 ?

C.D. : Il y a deux exemples marquants. C’est d’abord le cas de la réforme du tronc commun, laquelle organise un nouveau parcours d’apprentissage pour tous les enfants depuis les maternelles jusqu’à la troisième secondaire.

D’une part, on a revu fondamentalement les contenus de ce qu’on doit apprendre à l’école (NDLR : à travers la réforme du tronc commun), avec des nouveaux référentiels qui sont déclinés en programmes pour chaque année d’étude. Donc, c’est un gros changement, évidemment. On a repensé ce que l’on doit apprendre à l’école du XXIe siècle, avec une volonté de renforcer les apprentissages de base, comme les maths, la lecture ou encore par exemple l’écriture, et d’y inclure de nouveaux domaines qui n’étaient pas du tout abordés jusqu’ici dans notre enseignement, tels que l’éducation au numérique, l’éducation artistique et culturelle ou encore l’esprit d’entreprendre.

D’autre part, il y a toute la manière d’accompagner les élèves vers la réussite, avec l’accompagnement personnalisé qui va être proposé à tous les élèves, avec la révision de la procédure de maintien, etc. Tout ça, ça va changer le visage de l’école.

"Une révolution culturelle"

Quoi d’autre ?

C.D. : L’autre bon exemple de la modification structurelle de notre système scolaire, c’est qu’on a voulu impulser une mobilisation plus collective de la part des enseignants, avec tout ce qui concerne le travail collaboratif, les plans de pilotage, etc. C’est une sorte de révolution culturelle ! Parce que je pense que, jusqu’ici, le métier d’enseignant était un métier très solitaire finalement. C’est très important, c’est très positif, et en même temps il s’agit d’une bataille culturelle difficile à gagner, parce que ça bouleverse profondément les habitudes des enseignants. Comme toute révolution, ça ne se fait pas sans difficultés.

Quand il a été initié, le Pacte avait un objectif double : améliorer le niveau général de notre enseignement et lutter contre les inégalités. Où en est-on par rapport à ces deux objectifs ?

C.D. : Pour comprendre ce que l’on essaye de faire avec ce Pacte, il est très important de remettre cette question au centre des enjeux.

Le problème de notre enseignement, ce n’est pas qu’on a un mauvais niveau d’enseignement ou qu’on n’arrive pas à former très bien de très bons élèves dans notre système scolaire. On a toujours des très bons résultats pour nos très bons élèves. Par contre, la différence entre les 25% d’élèves issus des milieux les plus favorisés et les 25% de ceux issus des milieux les moins favorisés est équivalente à trois années scolaires, trois années d’étude de différence de niveaux !

Voilà le problème de notre système : ce sont ces écarts de performance entre les élèves issus de milieux socio-économiques différents, qui sont beaucoup trop importants et beaucoup plus importants que dans d’autres pays. Mais cela signifie aussi qu’on a une marge de progression, qu’il n’y a pas de fatalité.

Mais comment on change ça ?

C.D. : En accompagnant différemment les enfants, mais sans renoncer à notre niveau d’exigence. Au contraire : on a même augmenté notre niveau d’exigence, notamment sur les savoirs de base, parce qu’ils sont fondateurs de tout le reste. L’objectif, c’est d’amener tous les enfants vers la réussite scolaire.

Et comment fait-on ?

C.D. : Alors, évidemment, cela ne se décrète pas, il y a donc tout un travail qui est mis en place derrière, il faut donner des outils à nos enseignants pour qu’ils puissent accompagner leurs élèves, il faut les former à cela, et c’est ce qu’on essaye de faire à travers toute une série de dispositifs, comme l’accompagnement personnalisé qui a été renforcé, les pôles territoriaux, etc. Il faut voir ça comme les différentes pièces d’un puzzle, réfléchi dans une certaine cohérence pour amener les enfants vers la réussite. C’est ce que l’on a appelé l’approche évolutive des besoins des élèves.

Certains y voient une forme de nivellement par le bas…

C.D. : Ce n’est pas du tout ça ! J’y suis tout à fait opposée. Au contraire ! Je veux le réaffirmer : ma volonté politique est plutôt de tirer tout le monde vers le haut. Et c’est d’ailleurs extrêmement important pour les enfants issus des milieux moins favorisés que l’on n’abaisse pas, justement, notre niveau d’enseignement.

Pour s’en assurer, il suffit de voir le contenu des apprentissages (NDLR : disponibles sur le site Enseignement.be) : ce qu’on attend, franchement, c’est ambitieux ! On n’a rien revu à la baisse du tout.

Législature de crises

Cette législature a été impactée par deux crises majeures : celle du Covid, puis celle des inondations en Wallonie. En quoi ces deux événements continuent aujourd’hui d’impacter l’école ?

C.D. : On n’a pas été épargné, c’est certain. Je pense notamment aux inondations : cela fait partie des souvenirs que je garderai très, très longtemps de cette législature. Quand nous avons visité des écoles touchées, j’ai été beaucoup impressionnée. Certaines étaient ravagées, comme s’il y avait eu un bombardement, ça m’a très fort marquée. Or, une telle catastrophe, dans les zones les plus touchées, cela a évidemment touché l’ensemble de la communauté scolaire : les enseignants ont parfois eu leur logement détruit, leurs élèves ont parfois été contraints de déménager, certains ont perdu des proches… L’impact était général, très fort. Et donc, on ne peut pas dire encore qu’aujourd’hui que c’est fini. Il y a par exemple des gens qui n’ont pas encore retrouvé leur maison.

Et la crise sanitaire ?

C.D. : Les impacts ont été encore plus systémiques. Parce que la crise s’est installée dans une certaine durée, et que c’est l’ensemble de la société qui a été touchée. Les membres du personnel ont été très touchés car ils ont dû exercer leur métier en première ligne, dans des conditions extrêmement difficiles. Cela a généré une grande fatigue mentale et à la fois physique qui, pour certains, perdure encore aujourd’hui. Et on est venu là-dessus avec un certain de nombre de réformes, qu’ils ont dû absorber, en plus dans un contexte social tendu globalement… Il en va de même chez certains élèves malheureusement, où une part de jeunes n’a pas raccroché ou pas complètement raccroché aux apprentissages, aux rythmes de l’école. Avec parfois des problèmes de santé mentale en plus.

Fin de législature

La plupart des chantiers ont donc été lancés et nombreux d’entre eux ont déjà aboutis. Cela signifie-t-il que cette année de fin de législature s’annonce plus calme en matière de réformes et autres changements qui vont toucher l’école ?

C.D. : On a mis énormément de choses en route par rapport à notre feuille de route pour la mise en place du pacte pour un enseignement d’excellence, donc on entre plutôt dans une année de transition où l’on ne va plus entreprendre de grandes révolutions. On est dans le déroulé d’une année de tronc commun.

Une année de transition. Et donc de stabilité ?

C’est vraiment la volonté d’être dans une année de plus grande sérénité qui laisse un peu le temps aux équipes de digérer sur le terrain un certain nombre de réformes, mais aussi de se former aux nouveaux dispositifs.