Quelque 900.000 élèves retrouvent les bancs de l’école à partir de ce lundi 28 août

De nombreuses nouveautés attendent professeurs et élèves à l’occasion de cette rentrée, parmi lesquelles la formation rallongée des enseignants, l’extension du tronc commun aux 3e et 4e primaire, l’obligation de suivre une langue moderne dès la 3e primaire (le néerlandais à Bruxelles ainsi que dans les communes wallonnes à facilités), l’extension de la gratuité scolaire aux 1e et 2e primaire, la restriction du redoublement jusqu’en 4e primaire, une éducation à la vie affective et sexuelle.

Les prochains mois devraient également être riches en réflexion, entre autres sur l’après-tronc commun.

En effet, si le parcours scolaire de la 1re maternelle jusqu’à la 3e secondaire est à présent complètement redessiné, il convient de repenser les trois dernières années de l’enseignement secondaire afin de lui assurer une meilleure cohérence.

Plusieurs groupes de travail ont été formés pour réfléchir à ces questions. Leurs conclusions sont attendues pour le mois de février prochain. Elles seront alors présentées au gouvernement. Mais c’est à la prochaine majorité, celle qui sortira des urnes en juin prochain, qu’il incombera de concrétiser ce nouveau chantier d’envergure.

Dernière rentrée des classes de la législature, celle-ci sera marquée ce lundi par un petit défilé de ministres dans différentes écoles.

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a ainsi prévu de se rendre successivement dans trois écoles communales de sa région, à Oreye, Dolembreux (Sprimont) et Spa.

La ministre de l’Éducation, la Bruxelloise Caroline Désir (PS), sera, elle, présente en début de journée à l’école communale n°5 d’Ixelles, ainsi qu’à l’Athénée Andrée Thomas de Forest à 10h30.

Enfin, le ministre en charge de Bâtiments scolaires, Frédéric Daerden (PS), a également programmé une descente sur le terrain. Il doit rendre visite à l’enseignement communal liégeois, lequel intègre cette année le programme de repas scolaires gratuits lancé par la FWB.

Après une année scolaire marquée par l’adoption d’un décret controversé sur l’évaluation des enseignants, la tension sociale n’est pas retombée. Dimanche, les syndicats socialistes et libéraux des enseignants ont en effet annoncé le dépôt d’un préavis de grève en ce jour de rentrée.

”La temporalité et les modalités des actions ne sont, à ce jour, pas encore établies. Elles dépendront surtout de la volonté du Gouvernement de travailler et d’avancer sur le reste de nos revendications”, précisent les syndicats.

Parmi leurs doléances figurent notamment la réduction de la taille des classes, la valorisation de l’enseignement qualifiant ou encore l’alignement du rythme scolaire de l’enseignement supérieur avec celui nouvellement adopté par l’enseignement obligatoire.