“Baby boom” ou chute de la natalité : voici comment les naissances évoluent dans les communes en Wallonie

Sur base des chiffres de la dernière décennie (2011-2021) – le nombre exact de naissances recensées en 2022 doit encore être confirmé – d’ores et déjà dévoilés par l’office belge de la statistique, il est ainsi possible de se rendre compte de grandes disparités entre les différentes entités wallonnes.

Natalité : la région d’Arlon, l’exception wallonne en 2021

Ainsi, entre 2020 et 2021, soit les deux dernières années de référence pour Statbel, un arrondissement wallon se démarque de tous les autres : Arlon. Et pour cause, c’est la seule entité du sud du pays où les autorités ont noté un recul important (-7,76 %) de la natalité.

En comparaison, excepté Philippeville (-2,42 %) et Ath (-1,89 %) qui ont également un peu accusé le coup en 2021, tous les autres arrondissements de Wallonie ont enregistré plus de naissances vivantes qu’en 2020. Exemple le plus flagrant avec Marche-en-Famenne où la natalité a bondi de 15,89 % !

Un “baby boom” à Wellin, Érezée et Tintigny en 2021

Plus localement, si certaines communes comme Fauvillers (-34,48 %) ont vu le nombre de nouveau-nés baisser assez fortement en 2021, d’autres ont carrément assisté à un “baby boom” au cours de la même année. C’est le cas à Rendeux (+90 %) où l’on est revenu à des chiffres similaires à ceux de l’avant-Covid, mais aussi et surtout à Wellin (+85,71 %), Érezée (+66,67 %) et Tintigny (+61,11 %) où l’on dépasse très clairement les statistiques de 2019.

Loin de ne concerner que la province de Luxembourg, cette hausse remarquable de la natalité (50 % et plus) a aussi été observée à Oreye, Merbes-Le-Château, Burg-Reuland et Trois-Ponts. À titre de comparaison, au cours de la même année, le nombre de naissances a augmenté de l’ordre de 3,94 % sur l’ensemble de la Région wallonne.

Naissances : une décennie de baisses… sauf à Wellin et dans la région d’Ath

À plus long terme, certaines tendances tendent à se confirmer. À commencer par le fait que certaines communes enregistrent de plus en plus de nouveau nés. Exemple toujours à Wellin, où la natalité a plus que doublé (105,26 %) entre 2011 et 2021, mais aussi à Bullange (66,67 %), Somme-Leuze (58,54 %) et Manhay (55,56 %).

Toutefois, sur base des chiffres vérifiés de la dernière décennie, il apparaît également qu’une bonne partie des entités wallonnes fait face à un recul prononcé de la natalité. C’est le cas dans la commune de Fauvillers, où la natalité a chuté de 38,71 % entre 2011 et 2021, mais aussi à Lincent (-40 %), Viroinval (-38,57 %) et Vresse-sur-Semois (-38,10 %). Et le constat s’étend aussi aux arrondissements.

Excepté Ath et sa région, où les autorités ont enregistré 28 % de naissances en plus entre 2011 et 2021, tous les autres arrondissements ne peuvent que constater la baisse du nombre de nouveau-nés. Avec, dans certains cas plus extrêmes, un repli égal ou supérieur à 15 % ! De quoi confirmer l’hypothèse avancée par l’office belge de la statistique, qui estime que les naissances “certaines (des naissances observées en 2021, NDLR) viennent vraisemblablement compenser les naissances non survenues quelques mois plus tôt et constituent en ce sens un “rattrapage” par rapport à fin 2020-début 2021. ” Et de préciser que, “dans ce contexte, on ne peut pas parler d’un revirement à la hausse de la natalité après 10 années de baisse”.