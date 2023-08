Naissances en hausse, “boom” de fin d’année et mamans plus âgées : ce que nous apprennent les derniers chiffres sur la natalité en Belgique

Plutôt réjouissant, ce retour à la normale – qui tiendrait plus d’un “rattrapage” post-Covid que d’une réelle reprise après une décennie de baisse des naissances – n’est toutefois pas le seul enseignement des derniers chiffres officiels publiés ce jeudi par Statbel.

Petit tour d’horizon.

Moins de naissances à Bruxelles, l’exception belge en 2021

Estimée à 3,7 % pour l’ensemble de la Belgique, la hausse du taux de natalité est même encore plus marquée dans les deux principales régions du pays, à savoir la Wallonie (+3,9 %) et la Flandre (+4,7 %).

À l’inverse, la natalité a (encore) baissé (-1 %) dans la région de Bruxelles-Capitale où les autorités ont enregistré 157 naissances en moins en un an.

Une hausse des naissances plus marquée à la fin de l’année 2021

“Le mois de janvier 2021 a affiché une forte baisse de la natalité (-10,5 %) par rapport à janvier 2020. Le mois de mars a quant à lui enregistré une augmentation de 3,1 % par rapport au même mois de l’année précédente. Ces deux périodes se situent respectivement quelque neuf mois après le premier confinement et le premier déconfinement”, constate encore l’office belge de la statistique sur son site internet.

D’abord timide et régionalement disparate, la reprise des naissances s’est avérée plus flagrante dans les trois régions du pays au dernier trimestre de 2021. Cette hausse durant le dernier trimestre se situe près de neuf mois après la fin des mesures restrictives décidées à partir de février 2021.

Un 1er enfant toujours plus tardif pour les mamans belges

Enfin, outre le fait que les naissances prématurées (7,87 % des enfants nés en 2021) sont aussi revenues à des valeurs proches de l’avant-pandémie, force est de constater que l’âge moyen de la mère à la naissance de leur 1er enfant a encore augmenté en 2021, passant de 29,3 ans en 2020 à 29,6 ans.

Et d’après des chiffres encore plus récents, mais toujours provisoires, l’âge moyen des mères à la naissance d’un (premier, deuxième, troisième…) enfant s’établissait à 31,2 ans en Belgique 2022.

Particularités belges : c’est à Bruxelles que les femmes deviennent mères le plus tardivement (30,9 ans en 2021) et c’est en Wallonie qu’elles deviennent mamans le plus rapidement (29,1 ans).