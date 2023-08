Congés scolaires 2023-2024 : quels sont les jours qui tombent en même temps côté francophone et flamand ?

Le calendrier côté francophone affiche donc une alternance de 7 semaines de cours (minimum 6, maximum 8, selon les cas) suivies de 2 semaines de congé durant l’année scolaire.

La Flandre, elle, a gardé l’ancien système, avec une rentrée le 1er septembre, des vacances estivales plus longues et des périodes de congés plus courtes autour de la Toussaint et de la période de carnaval.

Dans les faits, pour cette année scolaire 2023-2024, les calendriers des francophones et néerlandophones se sont largement décalés. Explications avec le tableau ci-dessous.

Wallonie-Bruxelles Flandre Jours communs Rentrée des classes 28 août 2023 1er septembre 2023 0 Fête de la FWB 27 septembre 2023 - 0 Congé d'automne / Toussaint 23/10/2023 - 05/11/2023 30/10/2023 - 05/11/2023 7 Vacances d'hiver / Noël 25/12/2023 - 07/01/2024 25/12/2023 - 07/01/2024 14 Mardi gras 13 février 2024 Compris dans le congé de carnaval 1 Congé de détente / carnaval 26/02/2024 - 08/03/2024 12/02/2024 - 18/02/2024 0 Lundi de Pâques 1er avril 2024 Compris dans le congé de Pâques 1 Vacances de printemps / Pâques 29/04/2024 - 12/05/2024 01/04/2024 - 14/04/2024 0 Ascension Compris dans le congé de printemps 09/05/2024 - 10/05/2024 2 Pentecôte 20/05/2024 20/05/2024 1 Début des vacances d'été 6 juillet 2024 1er juillet 2024 0 TOTAL 26 jours communs

Outre une rentrée scolaire décalée, les francophones seront plus rapidement en pause, avec des congés d’automne (Toussaint) qui débuteront une semaine avant ceux des Flamands, suivis d’une semaine complète en commun.

Pas de changement autour de Noël et des fêtes de fin d’année : tous les Belges au cours jusqu’au vendredi 22 décembre 2023, avant une reprise le 8 janvier 2024.

Les élèves de l’enseignement néerlandophone seront ensuite plus rapidement en vacances, avec une semaine de pause mi-février, après seulement 5 petites semaines de cours. Côté francophone, il faudra attendre la fin du mois de février pour obtenir deux semaines de break. Les congés de détente (carnaval) sont donc totalement en décalage.

Rebelote pour les vacances de printemps, totalement décalées par rapport à Pâques pour les écoles de la FWB. La pause n’arrivera qu’à la toute fin du mois d’avril, tandis qu’en Flandre on profitera des deux semaines de congé dès le début du mois d’avril.

Une différence saute aux yeux pour la fin d’année scolaire : les écoliers de l’enseignement flamand devront attendre 11 semaines entre Pâques et les grandes vacances. Ce qui peut sembler une éternité, tant pour les professeurs que pour les élèves, surtout en fin d’année. Une situation qu’on voulait justement éviter côté francophone en reformant les rythmes scolaires.

Au total, les élèves auront donc 26 jours de congé en commun et surtout 31 jours différemment disposés (en excluant les jours de week-end des périodes de congés). Un casse-tête pour certains parents qui scolarisent leurs enfants dans des écoles des deux systèmes, ou bien avec des élèves de l’enseignement obligatoire et des étudiants dans le supérieur. Petit à petit, l’idée d’une réforme a fait son chemin en Flandre, même si rien n’a encore été décidé.