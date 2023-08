En préambule, l’association constate ainsi que celle-ci "coûte très cher, particulièrement depuis la crise covid et l’assouplissement du décret gratuité que le gouvernement a décidé en 2020".

Selon une enquête réalisée auprès de 1 000 familles durant le printemps dernier, la Ligue des familles constate ainsi que " la nécessité de l’usage d’ordinateurs pour le travail scolaire est devenue massive : 40% des élèves de primaire et 90% des élèves de secondaire en ont besoin".

Un ordinateur ou une tablette (94%), une connexion Internet (92%), une imprimante ou un scanner (66%), ou encore des logiciels nécessitant une licence payante (13%) : les besoins des élèves en matière de numérique ont atteint, durant l’année scolaire écoulée (2022-2023), "un coût médian de 560 €" par famille en achat de matériel qui, dans 33% des cas, est présenté par l’école comme obligatoire, et considéré comme nécessaire dans 43% des cas.

S’il existe des aides du gouvernement, celles-ci demeurent encore trop méconnues et peu activées, note par ailleurs la Ligue des familles.

Un million€ sur 15

En effet, depuis la rentrée 2022, les familles bénéficient d’une aide de 150 € à l’achat d’un ordinateur. Et les plus vulnérables d’entre elles peuvent avoir recours à un Fonds de solidarité.

Mais ces aides sont conditionnées à la nécessité pour les écoles d’organiser une centrale d’achat ou de se mettre en lien avec un fournisseur pour du matériel répondant à certaines conditions.

Or, au cours de l’année écoulée, "6,3% du budget annuel pour cette politique (950 000 € sur les 15 millions prévus) a été utilisé, relève la Ligue des familles. 5 583 bons de 150 € ont été activés ; et 1 726 ordinateurs ont été subsidiés par le fonds de solidarité ", de quoi couvrir "l’équipement de 1,4 à 1,9% des élèves de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ".

Des budgets à réaffecter

Partant de ce constat, la Ligue des familles plaide pour "une réorientation significative" de l’affectation des budgets publics dédiés au numérique. Elle propose que "chaque année, les élèves de première secondaire qui suivent un enseignement nécessitant la possession individuelle d’un ordinateur [puissent] recevoir, s’ils en font la demande, un ordinateur en prêt. La provision budgétaire actuelle de 15 millions€ étant très peu exploitée, la plus grande part du budget nécessaire à cette politique est déjà disponible".

Par ailleurs, la Ligue avance six autres propositions, parmi lesquelles l’idée d’un plafond à 200 € pour le coût du matériel numérique à charge des parents, ainsi que la prise en charge par l’école ou l’entreprise partenaire du matériel numérique nécessaire à la pratique d’un stage.