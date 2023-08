La nouvelle méthode d’un orthophoniste belge pour aider vos enfants à comprendre et mémoriser les tables de multiplication

”Je prends en charge des enfants dyslexiques (trouble de la lecture), mais également des enfants dyscalculiques (troubles du raisonnement logico-mathématique)”, explique l’orthophoniste belge. “Pendant toutes ces années, j’ai entendu une plainte récurrente des parents : 'Mon enfant ne parvient pas à mémoriser les tables de multiplication, comment l’aider ?'. J’ai donc testé toutes sortes de matériels et techniques que je trouvais peu efficaces.”

”Des moyens mnémotechniques humoristiques qui reposent sur les différents canaux de mémorisation”

Comme il l’a fait pour la lecture, il a choisi d’utiliser l’humour pour aider les enfants à mémoriser leurs tables de multiplication. “Afin d’aider efficacement mes patients, j’ai choisi des moyens mnémotechniques humoristiques qui reposent sur les différents canaux de mémorisation (visuel, auditif, kinesthésique) afin que chacun puisse utiliser le ou les canaux qui fonctionnent pour lui”, précise Benjamin Stevens.

Les enfants dyslexiques présentent souvent un trouble phonologique (difficultés d’analyse et de mémorisation des informations auditives) et une faiblesse de la mémoire de travail. Ils ont du mal à retrouver le résultat d’une multiplication demandée. “On contourne donc cette difficulté en leur proposant des représentations visuelles marquantes afin de les aider à retenir les résultats.”

Ces représentations visuelles sont proposées sous la forme d’illustrations de grande qualité. “En y ajoutant de l’humour, on stimule l’attention, la mémorisation, la motivation et on diminue le stress. Pour les enfants qui ont une bonne mémoire auditive, chaque illustration est accompagnée d’une courte phrase à retenir qui permet de s’appuyer sur la mémoire auditive. Pour certaines multiplications, il est également possible de faire des gestes comme ceux du boxeur qui frappe dans un sac de frappe 5 5 5 = 15. On s’appuie ainsi sur la mémoire kinesthésique (mémoire corporelle).”

Pour les enfants les plus en difficultés, c’est l’association de ces différents canaux de mémorisation qui va leur permettre de retenir les tables de multiplication.

”Voyant l’efficacité de ces moyens mnémotechniques humoristiques avec mes patients, j’ai décidé d’en faire une vraie méthode, accessible à tous. J’ai fait appel à un illustrateur de talent, Nicolas Francescon, qui a repris tous mes dessins à la main” et qui les a transformés en très belles illustrations.

”Retenir les tables de multiplication est utile, mais insuffisant si l’enfant n’en comprend pas le mécanisme”, insiste l’orthophoniste. “C’est pourquoi je propose dans ce livre une introduction complète dédiée à la multiplication. Elle permet de tester l’enfant afin de s’assurer qu’il comprend le mécanisme de la multiplication. Pour les enfants qui ne le comprennent pas, je propose ensuite une procédure qui permet d’expliquer la multiplication en passant par la manipulation. Tout cela avec des objets du quotidien afin que tout parent puisse le faire avec son enfant.”

Bientôt une série de livres dédiés aux mathématiques

Ce livre consacré aux tables de multiplication est le premier d’une série de bouquins dédiés aux mathématiques. “Je travaille actuellement sur un livre de mathématiques destiné aux enfants de grande section (troisième maternelle) en collaboration avec deux orthophonistes professeurs d’université spécialisés en dyscalculie. Je souhaite ensuite proposer des livres de mathématiques pour tous les niveaux du primaire.” Toujours avec ce souhait de proposer des livres plein d’humour, de conseils pour les parents, de belles illustrations, afin d’aider au mieux les enfants, qu’ils soient en difficulté ou non.

À qui s’adresse ce livre ?

En Belgique et en France, les enfants commencent à apprendre les tables de multiplication en deuxième année du primaire. “Cet apprentissage s’étale sur toutes les années du primaire puisque la mémorisation des tables est souvent longue et laborieuse pour les enfants. Certains enseignants abordent la multiplication à la fin de la première année du primaire, il est donc possible de commencer à utiliser le livre Apili à ce moment-là pour apprendre la table de 2 par exemple.”

Où le trouver ?

Le nouveau livre Apili dédié aux tables est en vente sur le site www.apili.fr, sur les plateformes connues de vente en ligne et dans plusieurs librairies dont l’oiseau lire à Visé, la librairie Pax à Liège, la librairie l’Aventure de Malmédy, la librairie La Traversée à Verviers, la librairie l’ours à lunettes à Huy, la librairie Lili Plume à Battice…