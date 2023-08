BILLET PARENTS | Anciennes ou nouvelles affaires: dans quelle team êtes-vous pour la rentrée scolaire?

Il y a deux semaines, j’ai fait le bilan. Les gourdes et les boîtes à tartine ne sont plus de première jeunesse et les mallettes commencent à s’user. Mais tout est encore dans un état plus que correct, alors à quoi bon en changer ?

C’est vrai que c’est tentant de commencer l’année avec de nouvelles affaires. On aurait bien envie de tout leur racheter. Parce que pour nos enfants, on veut ce qu’il y a de plus beau

Mais on veut aussi leur inculquer les valeurs dans lesquelles on croit fondamentalement. Et de mon côté, j’aimerais leur apprendre à consommer de manière responsable et à ne pas acheter de nouvelles choses juste parce que c’est la rentrée, alors que les anciennes nous suffisent.

Le dire, c’est bien. Mais pour faire passer le message, l’appliquer, c’est mieux. Alors non, ils n’auront rien de neuf pour cette rentrée: pas de nouvelles mallettes, pas de nouvelles gourdes, pas de nouvelles chaussures, pas de nouveaux plumiers... Et ne vous inquiétez pas pour eux, ils n’en seront pas malheureux. On rachètera ce qu’il faut, dès que ce sera nécessaire