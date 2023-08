Rentrée scolaire dans une semaine : voici les périodes de congés de l’année 2023-2024

Concrètement, l’année scolaire commence donc plus tôt et finit plus tard. Et les vacances d’été sont, quant à elles, raccourcies de deux semaines.

À quoi ressemblera donc le calendrier scolaire de cette année 2023-2024 ? L’année débutera le lundi 28 août 2023 et se terminera le vendredi 5 juillet 2024.

Voici les principales dates à retenir :

Rentrée scolaire : lundi 28 août 2023

Fête de la Communauté française : mercredi 27 septembre 2023

Congé d’automne : du lundi 23 octobre au dimanche 5 novembre 2023

Commémoration du 11 novembre : le samedi 11 novembre 2023

Vacances d’hiver : du lundi 25 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024

Mardi gras : le mardi 13 février

Congé de détente : du lundi 26 février 2024 au dimanche 10 mars 2024

Lundi de Pâques : le lundi 1er avril 2024

Vacances de printemps : du lundi 29 avril 2024 au dimanche 12 mai 2024

Congé de l’Ascension : le jeudi 9 mai 2024

Lundi de Pentecôte : le lundi 20 mai 2024

Début des vacances d’été : le samedi 6 juillet 2024

Pour rappel, voici les congés de cette année civile 2023:

Et en Flandre ?

La Flandre garde, elle, le même calendrier que celui utilisé par la FWB avant la rentrée 2022. Voici les congés des élèves flamands pour 2023-2024 :