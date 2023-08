Rentrée 2023-2024 en FWB : une offre d’enseignement record… et parfois surprenante

Il faut dire que l’offre dans le supérieur peut parfois prendre des allures de véritable dédale, tant il regorge d’une multitude de diplômes délivrables, et donc de cursus à pouvoir entreprendre.

Intitulés

Pour l’année 2023-2024, l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), qui coordonne ce dernier sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), recense sur son site quelque 3 359 cursus d’enseignement supérieur (un record !) qui sont ouverts lors de cette rentrée : 1 027 cursus universitaires, 1 746 cursus en Haute École et 586 cursus en École supérieure des Arts.

Bien sûr, certaines formations sont dispensées dans plusieurs établissements. De même que certaines le sont dans plusieurs langues ou selon différentes modalités horaires ou pédagogiques.

Il n’empêche que, si l’on élimine tous ces "doublons", les différents établissements d’enseignement supérieur que compte aujourd’hui la FWB proposent, toutes catégories confondues, 704 intitulés des études différents pour cette rentrée académique !

Orientations

Cette énorme variété de cursus s’explique par plusieurs facteurs, le principal étant que bon nombre de formations se déclinent aujourd’hui en plusieurs orientations.

Par exemple, l’étudiant qui souhaite s’inscrire dans un bachelier en agronomie devra choisir entre les orientations agro-industries et biotechnologies, environnement, forêt et nature, techniques et gestion agricoles, et technologie animalière. De même qu’un titulaire de bachelier en sciences de l’ingénieur industriel devra, s’il poursuit son master, opter pour l’une des 12 orientations différentes actuellement sur le marché des études en FWB : aérotechnique, automatisation, biochimie, chimie, construction, électricité, électromécanique, électronique, génie énergétique durable, géomètre, industrie, informatique ou mécanique.

La chose est encore plus vraie dans les études liées à la culture et, notamment, à la musique. Ainsi, un étudiant qui se prédestine à faire carrière dans ce secteur en particulier pourra s’orienter vers un cursus lié à son instrument de prédilection : la guitare, le piano ou le violon, mais aussi l’accordéon, le clavecin ou encore la viole de gambe.

Habilitations

C’est que l’éventail des possibilités ne fait que s’ouvrir chaque année un peu plus au rythme des nouvelles habilitations octroyées aux différents établissements.

Celles-ci sont bien souvent dictées par le désir de proposer un type de formation en adéquation avec les secteurs émergents de l’industrie, de l’économie, de la médecine ou encore des sciences sociales.

En province du Luxembourg, par exemple, la Haute École Robert Schuman propose depuis 2011 déjà un master en gestion de chantier spécialisé dans la construction durable. Cette école est la seule en FWB à proposer ce cursus pourtant très dans l’air du temps.

Plus récemment, on retrouve depuis l’année dernière une offre de bachelier et de master en jeu vidéo, fruit d’une collaboration entre les Hautes Écoles Albert Jacquard, Condorcet et du Hainaut. Signe de la pertinence d’un tel cursus aujourd’hui, celui-ci va s’étendre dès la rentrée à venir à la Haute École de la Province de Liège (pour le bachelier), à l’UCLouvain et à l’UMons (pour le master), selon le principe de la codiplomation.

Nouveautés

Autre cursus qui s’ouvre à la rentrée, un bachelier en " green packaging design " sera organisé, pour la première fois en FWB, à Namur et Gembloux (HE Charlemagne et Albert Jacquard). L’objectif visé : rapprocher l’innovation scientifique et la créativité au service de l’environnement en formant les étudiants à la conception d’emballages écologiques.

Il s’agit là de quelques-unes des conséquences directes de l’approbation par le gouvernement de la FWB, en juin dernier, de 57 nouvelles demandes d’habilitations censées permettre aux établissements d’enseignement supérieur de toujours mieux répondre aux enjeux actuels de société et d’offrir un éventail toujours plus large de formations.

Retrouvez le référentiel des habilitations détaillées pour l’année académique d’application 2023-2024 sur le site de l’ARES en cliquant ici.

Un véritable dédale qui commence dès le secondaire

L’offre d’enseignement en secondaire réserve parfois, elle aussi, des parcours originaux, voire pour certains inattendus, à leurs élèves.

Chacun des parcours accessibles dans l’enseignement secondaire ordinaire comprend une formation commune (ex. : français, histoire et géographie, etc.) à l’ensemble des élèves fréquentant le même niveau dans la filière poursuivie, assortie d’une formation optionnelle.

Cette dernière peut prendre la forme d’une formation obligatoire, pour laquelle seul le nombre d’heures de cours fait l’objet d’une option (ex. : mathématique, science, etc.), mais également d’une formation au choix, au sein de laquelle on retrouve les options de base simples (ex. : latin, sciences économiques, etc.) et les options de base groupées (ex. : sport-études, sciences sociales et éducatives, etc.).

Dans le cas spécifique de l’enseignement qualifiant, ce sont ces options de base groupées (OBG) qui définissent la plupart du temps les cursus hyperspécialisés que peuvent emprunter les élèves. C’est, du reste, la vocation même de cet enseignement : former l’étudiant à la pratique d’un métier.

Selon un état des lieux publié par la Fédération Wallonie-Bruxelles au début de cette année, la filière du qualifiant offrait ainsi pas moins de 278 types d’OBG en 2021 !

Langue des signes, balistique et toxicologie

En outre, tant pour le qualifiant que pour les filières de transition, existe la possibilité pour les écoles de proposer des "activités au choix" aux élèves, afin que ceux-ci puissent compléter leur grille horaire. Et c’est à ce niveau que certaines écoles se démarquent, souvent dans un souci d’attirer de nouveaux profils d’élèves tout en leur proposant des parcours scolaires innovants et/ou en meilleure adéquation avec la société qui les entoure.

Il faut dire que la liste de ces activités complémentaires est longue : plus de 350 sont référencées au degré inférieur et plus de 1 300 au degré supérieur !

Ceci permet par exemple aux écoles qui le souhaitent de dispenser des cours de langue arabe, chinoise ou de langue des signes. On retrouve également la possibilité d’enseigner la dactylographie, la robotique ou encore la zoologie.

Certaines de ces activités apparaissent plus originales encore ! Ainsi, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il est possible de proposer des cours de balistique (étude de la trajectoire des projectiles), de chasse et pêche, de fertilisation, de gemmologie (étude des matériaux de pierres précieuses), d’œnologie, ou encore de toxicologie et même de lecture d’ordonnance !