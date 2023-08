Les agressions envers les médecins explosent : déjà 135 plaintes enregistrées en 2023

Les soignants belges sont-ils plus souvent confrontés à des faits de violences à leur encontre ou porte-t-il plus facilement plainte aujourd’hui ? Une chose est sûre, le phénomène d’agression envers le personnel des soins de santé est inquiétant. Et les chiffres des 135 plaintes déposées cette année, contre 77 en 2022, ne sont probablement que la pointe de l’iceberg.