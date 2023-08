LA MINUTE PARENTS | Comment vaincre l’angoisse de la rentrée scolaire

Pour la première rentrée, le pédopsychologue conseille de ritualiser ce passage: "l'enfant est en train de prendre un costume d'élève. Il faut que le costume d'élève, on le soigne." Mais les parents doivent aussi faire comprendre que le temps de l'école est un temps passager, "je viendrai te rechercher à la sortie de l'école."

Pour les rentrées suivantes, la difficulté peut venir du fait d'abandonner "le temps suspendu des vacances" pour se retrouver à nouveau avec des obligations. Là aussi, Bruno Humbeeck donne des conseils pour surmonter cela. Découvrez-les dans la vidéo en tête de l'article.

