Faites le bonheur d’un de ces 6 chiens à adopter de la SPA : découvrez-les et choisissez votre compagnon idéal !

Nous tenons néanmoins à rappeler qu’adopter un animal n’est pas une démarche à prendre à la légère. Si avoir un animal au sein de son foyer apporte énormément de bonheur et de bons moments, les contraintes font intégralement partie de l’équation. Réfléchissez donc bien avant d’entreprendre les démarches d’adoption pour éviter à ces animaux de revivre le trauma d’un abandon.

©SPA La Louvière

Un duo joyeux de Spitz à adopter

Énergiques et joyeux, Meslin et Safran sont un duo inséparable, âgé respectivement de 5 et 3 ans. Abandonnés à leur propre sort dans la rue par leur(s) ancien (ne)(s) propriétaire(s), ces deux Spitz à adopter sont aujourd’hui à la recherche d’un nouveau foyer qui aurait un espace extérieur pour qu’ils puissent dépenser toute cette belle énergie !

Arthémis, une peau sensible et une affection sans limite

©SPA La Louvière

Arthemis est une jolie bull-terrier de 9 ans, à la fois douce et affectueuse, qui apprécie les enfants. Malheureusement, elle a des problèmes de peau, qui nécessitent des soins attentifs et longue durée. Elle a également besoin d’un espace extérieur et est exclusive : elle veut être le seul animal de la maison à profiter de votre attention et de vos caresses !

©SPA La Louvière

Dredlok, cherche à vivre ses dernières années paisiblement

Après avoir été maltraité pendant plusieurs années, Dredlok a été découvert et recueilli par la SPA La Louvière qui recherche toujours pour lui une famille calme et accueillante, qui saura respecter ses besoins de tranquillité jusqu’à la fin de sa vie. En effet, âgé de 16 ans (mais en parfaite santé !), il ne demande pas grand-chose de plus qu’une gamelle remplie, une petite place à l’intérieur et un peu de tendresse quand il la demande.

©SPA La Louvière

Rocky, un berger à la recherche de sa première vraie famille

Rocky, enfermé de ses 2 mois à ses 9 ans dans un chenil seul et sans véritable accès à l’extérieur, a été abandonné au refuge et espère aujourd’hui connaître la chaleur d’un vrai foyer. Ces années de solitude et d’enfermement ont laissé des traces : il ne tolère pas la présence d’autres chiens et de belles et nombreuses promenades pour lui faire découvrir l’extérieur dont il a été privé sont à planifier !

©SPA La Louvière

Adopter un american staff ? Thor vous attend !

Thor, un American Staff sociable et protecteur, est arrivé blessé et épuisé par la reproduction intensive au refuge. Il recherche aujourd’hui un maître sans enfant et sans autre animal de compagnie qui pourra lui donner une éducation ferme mais affectueuse.

L’adoption d’un chien

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’adoption de chien ou sur l’un des chiens que nous vous avons présentés ? Contactez la SPA La Louvière par mail (info@spalalouviere.be) ou par téléphone (064/22 25 07) : elle pourra répondre à vos questions et planifier un rendez-vous de rencontre.