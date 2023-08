La Belgique va souffrir aussi du dôme de chaleur : "Certains modèles prédisent entre 34 et 36 degrés"

"Il s’agit d’une zone de blocage anticyclonique", lance Farid El Mokaddem, notre Monsieur Météo. "On y retrouve de très hautes pressions qui se renforcent et qui agissent comme une cocotte-minute. L’air y est très comprimé et chauffe tant au sol qu’en altitude. En France, les modèles prévoient pendant plusieurs jours des températures oscillant pendant entre 38 et 42 degrés à l’ombre. C’est énorme et surprenant à un mois de l’équinoxe d’automne. Autre conséquence de ce phénomène : il va très certainement dégeler au Mont-Blanc! L’isotherme 0°C atteindra 5000 m sur le centre de la France."

Une vague de chaleur chez nous ?

Ce dôme va également concerner la Belgique, mais dans une moindre mesure. "Nous nous situerons en périphérie", explique Farid. "Malgré tout, il fera au moins très chaud entre lundi et jeudi de la semaine prochaine. Il faut s’attendre à pas mal de soleil, même si un orage local reste possible."

Si l’on en croit les prévisions de l’Institut Royal Météorologique (IRM), on va plus que probablement franchir le cap des 30 degrés dès le début de semaine. "Certains modèles prédisent même entre 34 et 36 degrés", précise notre Monsieur Météo. "Cela reste à confirmer, car la nébulosité peut jouer un rôle important dans la hausse des températures. À l’heure actuelle, une vague de chaleur n’est donc pas à exclure chez nous."

Mardi 22 août 2023, on attend jusqu’à 30 degrés par endroits. ©IRM

Et les nuits dans tout cela ? Seront-elles plus respirables ? "Nous devrions connaître plusieurs nuits tropicales, où les températures dépassent les 20 degrés. C’est beaucoup, mais notre chance est que ce phénomène vient nous frapper en août. Les nuits sont plus longues qu’en juin-juillet et le soleil est aussi plus bas en journée. Une petite consolation pour ceux qui souffrent de la chaleur."

Un phénomène parti pour durer ?

Une autre question se pose : pour combien de temps ce dôme de chaleur s’installera-t-il ? "Cela peut durer une semaine, 10 jours ou 15 jours", annonce Farid. "Les modèles ont du mal à estimer la fin d’un tel phénomène. Pour qu’il disparaisse, il faut attendre une perturbation structurée et assez puissante provenant de l’Atlantique. Certains annoncent un retour à la normale mercredi, d’autres pour samedi prochain."

En attendant, préparez-vous à avoir chaud et n’oubliez de bien vous hydrater!