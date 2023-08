Mais ce ne serait pas tout ! Un nouveau symptôme a été récemment identifié par des scientifiques de l’Université de Leeds, peut-on lire sur The Independent. Ils ont remarqué sur un patient atteint du Covid une décoloration mauve des jambes lorsqu’il est debout. L’homme de 33 ans a par ailleurs indiqué qu’il les sentait plus lourdes et que cela engendrait des picotements et des démangeaisons. Il a aussi évoqué une éruption cutanée sur ses pieds. Autant de symptômes qui disparaissent une fois couché.

Cette nouvelle découverte apparaît alors que le Covid refait parler de lui au cœur de l’été en France comme dans d’autres pays, avec un rebond épidémique jusqu’alors modéré mais invitant à la vigilance.

Sorti de la majorité des esprits après plus de trois ans de pandémie et plusieurs vagues, le virus du SARS-Cov-2 s’est récemment rappelé au souvenir de certains Français, notamment dans la foulée des fêtes de Bayonne, en France.

Un rebond est aussi rapporté aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi en Inde ou au Japon.

Le nombre de nouveaux cas recensés dans le monde a bondi de 80 % sur un mois, avec 1,5 million de contaminations supplémentaires du 10 juillet au 6 août, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé.

Si, depuis début mai, l’OMS ne considère plus la pandémie comme une urgence sanitaire mondiale, “le virus continue de circuler dans tous les pays, continue de tuer et continue de changer”, a souligné son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sa version EG.5, surnommée Eris par certains scientifiques, est actuellement la plus scrutée car elle pourrait être porteuse du rebond. Les rassemblements estivaux et la baisse d’immunité peuvent aussi jouer.

En Belgique, le variant XBB 1.9 alias Eris est présent depuis janvier 2023, mais fin juin il n’avait pas réussi à prendre le pas sur le variant XBB 1.5, selon le dernier rapport de Sciensano.

La campagne de vaccination contre le Covid qui démarrera dans un mois et qui cible les personnes avec comorbidités ou immunodéficientes devrait protéger ces dernières d’une éventuelle offensive du variant Eris.