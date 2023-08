"Palmade se pique à divers endroits dans la maison": de nouvelles révélations sur l'accident mortel causé par l'humoriste français

Ce matin-là, à l'aube, Pierre Palmade, Mohcine, un sexfriend de l'humoriste, et Andréa, un transgenre connu des nuits parisiennes, quittent le domicile parisien du comédien de 55 ans pour se rendre dans sa maison de campagne de Cély-en-Bière (Seine-et-Marne).

"Un coup de folie de venir s'y droguer"

"La campagne n’est pas un lieu pour faire la fête", explique Pierre Palmade lorsqu'il est entendu par les enquêteurs le 16 février depuis son lit d’hôpital, selon les informations du Parisien. "Cette maison était essentiellement réservée au repos, c’était un coup de folie de venir s’y droguer."

guillement De 6 heures du matin à 11h30, Palmade et Andréa se piquent à divers endroits dans la maison.

Habitué à consommer de la cocaïne "depuis l’âge de 20 ans", il prend de la 3MMC "pour augmenter la libido et le désir sexuel" depuis deux ans". Dans la maison, la drogue est partout. Jusqu'au moment où ils se retrouvent à court de stupéfiants. "Il a fait venir un dealeur à 1 heure et il lui a remis 3 g de cocaïne", explique Mohcine. Dans la chambre, Palmade se fait injecter par Andréa de la 3MMC et Andréa s’injecte de la cocaïne. "De 6 heures du matin à 11h30, Palmade et Andréa se piquent à divers endroits dans la maison."

Sur place, les heures se ressemblent. Avec énormément de consommation de stupéfiants. Les trois hommes ont une relation sexuelle, et se retrouvent vite à court de seringues. Ils se rendent à la pharmacie. "Entre midi et l’accident, il s’est piqué environ huit fois." Moins d’une heure plus tard, Palmade et ses deux amis sont rejoints par Malik — Sambou de son vrai prénom. "Le but de Palmade est que Malik remplace Andréa, à savoir qu’il ait des rapports sexuels multiples et qu’il se drogue", précise Mohcine. Andréa parti, les trois hommes continuent de se droguer.

Sur la route du centre commercial

Sauf qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Le trio embarque donc dans la voiture de Palmade avec ce dernier au volant, en direction du centre commercial. Sur une route départementale, c'est le drame. En pleine ligne droite, l'humoriste heurte, pour une raison indéterminée, un autre véhicule, blessant grièvement trois personnes, dont une femme qui a perdu son bébé.

Palmade est coincé dans son véhicule, alors que ses deux amis prennent la fuite à pied avant d'être interpellés quelques jours plus tard. "J’ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants. Habituellement, je suis prudent car mon père est décédé d’un accident de la route", indiquera l’humoriste aux policiers. "Il n’était pas en état de conduire", selon Malik.

guillement C’est déjà arrivé qu’il y ait du sang et bien plus que samedi matin. Je nettoie et je ne pose pas de questions.

L'employée de maison de Palmade se rend le lendemain dans l'habitation pour y faire comme d'habitude le ménage. Elle y voit, dit-elle, aux enquêteurs de nombreuses traces de sang provenant des injections de stupéfiants.

"Il arrive parfois que l’état de la maison soit bien pire. C’est déjà arrivé qu’il y ait du sang et bien plus que samedi matin. Je nettoie et je ne pose pas de questions."