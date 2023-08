Les amendes routières papier ne seront bientôt plus envoyées aux utilisateurs de l’eBox : nos explications

Jusqu’à présent, les contrevenants ayant activé leur eBox, une boîte aux lettres électronique personnelle qui centralise les documents officiels numériques, reçoivent leurs amendes routières aux formats papier et numérique. Mais dès l’automne 2023, la Justice supprimera l’envoi papier des amendes routières et des amendes pénales pour ceux qui l’ont déjà activée. 3.251.430 Belges sont concernés, selon les dernières données du mois de juin communiquées par le SPF Stratégie et Appui (BOSA)