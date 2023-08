Le site web jemevaccine.be détourné: l'AviQ déboutée en appel

Pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, l’AviQ lance une campagne de vaccination via le site "jemevaccine.be". Aussitôt, le collectif, qui compte environ 300 membres, dénonce la légèreté du propos qui, selon lui, tend à faire passer la vaccination pour un acte anodin. Le groupement crée dès lors le site “www.estcequejemevaccine.eu”, clin d’œil au site officiel. Par ce biais, il insiste sur le fait que se faire vacciner est avant tout une décision libre, à prendre en âme et conscience.

L’AviQ colère en apprenant l’existence du site via un article de la RTBF datant de février 2022. Problème soulevé par l’agence wallonne: l’extrême ressemblance avec leur site officiel, par sa charte graphique et les informations inexactes qui y circulent. L’onglet du site "j’ai eu ma dose" remplace par exemple "et vous, vous êtes vaccinés ?".

Dans le même temps, le collectif distribue des flyers dans Bruxelles, utilisant toujours le même design. Pour l’AviQ, il y a violation des droits d’auteurs. En novembre 2022, un jugement est prononcé à l’encontre du collectif devant le tribunal de première instance. On lui demande de retirer tout élément de contenu imitant le site de l’AviQ. Le collectif ne s’y plie pas et fait appel.

L’exception de parodie

La parodie, exception au droit d’auteur, est brandie par l’avocat du collectif, Me Étienne Wéry. Cette exception contient quelques caractéristiques, comme la présence d’une différence perceptible entre les deux contenus. Elle est relevée au niveau de la photo, différente de celle du site original. Pour la cour, il n’est pas question de tromperie non plus vis-à-vis des internautes. "Le site et le flyer litigieux ne laissant pas entendre qu’ils émanent de l’AviQ", lit-on dans l’arrêt rendu fin juin.

Si humour il n’y a pas exclusivement sur le site, néanmoins, "la raillerie réside dans un détournement, par son mode interrogatif ("est-ce que"introduisant une question) de l’affirmation exprimée par le nom du site de l’AviQ “je me vaccine”". Mais aussi "par l’usage du slogan “j’ai eu ma dose” qui, tout en se référant à une dose de vaccin, joue sur l’ambivalence de cette expression qui signifie dans le sens courant une sensation de “trop-plein”".

La montée au créneau de l’AviQ via son action en justice est un mauvais signal, estime le collectif Zone Libre dont le but principal serait "la protection de la constitution et de l’état de droit". Cette initiative citoyenne se revendique par ailleurs sans affiliation politique.

De son côté, l’AviQ, condamnée à payer les dépens des deux instances, ne souhaite pas réagir à cette affaire et déclare "respecter la séparation des pouvoirs et donc l’arrêt rendu par la cour".