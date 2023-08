La prime de rentrée scolaire 2023 indexée de 6% en Belgique

Florence, maman de quatre enfants, a reçu cette année 327€ en plus de ses allocations pour ses quatre enfants. « Je n’ai vraiment pas à me plaindre. Je ne suis pas pour dépenser des milliers d’euros à la rentrée. Pour ma troisième, on a repris les livres de langue de l’année passée, les autres livres on les loue », témoigne-t-elle. Une fois l’argent versé, les régions n’ont aucun pouvoir de décider à quoi il servira. En bonne mère de famille, Florence préfère mettre de côté. « À la fin de l’année scolaire, je paie les frais annexes avec cet argent-là. Parfois des frais ne sont pas prévus, on puise là-dedans. », poursuit la mère de famille.

Quels montants ?