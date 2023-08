Des médicaments délivrés à l’unité et non plus en boîtes: cela permettrait-il de faire des économies?

Aujourd’hui, lorsqu’un patient se voit prescrire un médicament par le médecin, il ne reçoit souvent pas le nombre exact de comprimés qu’il devrait prendre, mais la boîte entière à la pharmacie.

Ces prescriptions sur mesure, telles que suggérées dans la proposition de loi, auraient pour objectif de lutter contre la surconsommation de médicaments, éviter l’automédication et les effets indésirables qui peuvent être liés (utilisation inappropriée), diminuer le risque de suicide, éviter la dépendance à certains médicaments et le gaspillage pouvant provoquer un risque de pollution, et faire faire de potentielles économies aux patients et à l’Inami.

Beaucoup d’antibiotiques prescrits

La Belgique figure parmi les pays ayant le plus haut taux de prescription après consultation et dans le top 9 européen des plus gros prescripteurs d’antibiotiques.

Si la délivrance à l’unité existe déjà aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, la France a adopté une mesure similaire l’an dernier. Sans caractère contraignant, elle peinerait à convaincre.

Pourtant, la Direction générale de la santé en France estime que "ce dispositif présente un intérêt sur le plan sanitaire, environnemental et potentiellement financier".

Indemniser le pharmacien

Qu’en est-il de l’impact financier d’une telle mesure en Belgique ? La Commission de la Santé a demandé un avis à la Cour des comptes. Il est arrivé à la Chambre ce jeudi.

Pour calculer l’incidence budgétaire de la proposition de loi CD&V, l’organe a considéré deux choses: le pourcentage de médicaments vendus en moins suite à la délivrance à l’unité ; il est estimé à 10%.

Mais aussi l’allocation forfaitaire supplémentaire pour le pharmacien (qui s’ajoute au prix du médicament). En effet, la délivrance d’un médicament à l’unité entraîne un travail supplémentaire pour le pharmacien puisque celui-ci doit ouvrir les boîtes, extraire la quantité exacte prescrite de comprimés, donner une copie de la notice au patient, etc. La proposition de loi prévoit donc d’"indemniser" le pharmacien, sans établir la hauteur de cette allocation.

Pour faire son estimation, la Cour des comptes a pris comme base ce qui est remboursé au pharmacien aujourd’hui en France pour chaque vente à l’unité: 1 €. Tout en évaluant l’impact budgétaire si cette allocation allait jusqu’à 3 €.

31 millions d’euros d’économies pour l’Inami

Le résultat ? En Belgique, les antibiotiques et les médicaments psychoactifs (visés par la proposition) ont coûté 317 millions€ à l’Inami en 2022 (en remboursement) et 91 millions€ aux patients.

La Cour estime ainsi que la diminution des dépenses liées aux médicaments moins vendus (suite à la délivrance à l’unité) s’élèveraient à 31,8 millions€ pour l’Inami et 9,2 millions€ pour les patients.

Des gains indirects

Mais l’impact réel dépendra surtout des honoraires du pharmacien: "l’incidence budgétaire pour l’Inami serait positive jusqu’à des honoraires d’environ 2,19 € par délivrance (et jusqu’à 1,82 € pour le patient). En effet, jusqu’à ce montant, la hausse des dépenses liées aux honoraires supplémentaires serait compensée par la diminution des dépenses liées aux médicaments inutiles non vendus".

La Cour précise toutefois que cette estimation ne tient pas compte "des gains indirects pour la sécurité sociale liés à l’amélioration de la santé de la population suite à une baisse de la consommation inutile de médicaments, de la baisse du taux de suicide liée à une accessibilité moindre des médicaments létaux et des gains liés à une diminution de la pollution".

De quoi inciter les députés à voter la proposition ? Ils en reparleront certainement à la rentrée.