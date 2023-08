En matinée, le temps sera plutôt ensoleillé. L'après­-midi, des bancs de nuages moyens et élevés deviendront plus nombreux et en fin de journée, le risque d'averses augmentera. Il fera toujours assez chaud avec des maxima de 22 degrés au littoral à 27 degrés dans le centre du pays. Le vent deviendra faible à modéré de sud­-ouest à ouest.

+ LIRE | "Possible d'éviter la pluie aux joutes nautiques de Jambes?" : Farid répond à votre question météo