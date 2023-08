Voici pourquoi vous ne devriez pas prendre trois semaines de vacances

Mais attention ! Les petites escapades ont aussi leurs inconvénients car elles constituent de bonnes occasions de modifier vos habitudes chronobiologiques. Pour faire simple, on profite souvent des courtes vacances pour festoyer tard et faire ensuite la grâce matinée. Et encore une fois, ce n’est pas une bonne idée car vous allez déstructurer votre sommeil. Bref, prenez dix jours de vacances, pas plus, et tâchez de conserver le même rythme que lorsque vous travaillez. Bon amusement !

Notez également que les effets positifs de vos vacances disparaîtront dès votre retour au travail. Mais il est tout de même essentiel d’en prendre car, si vous travaillez trop, vous risquez de mourir de manière prématurée. Voilà, comme ça, vous savez tout.