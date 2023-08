Prenez garde : de nouvelles tentatives de phishing au nom du SPF Finances, des e-mails frauduleux circulent

Les escrocs, qui se font passer pour un administrateur général du SPF Finances, vous réclament un impôt en retard (souvent d’un montant de 1.290 ou de 1.790 euros) sous peine de pénalités financières, voire de mesures judiciaires.

”Cet e-mail semble authentique, car les escrocs vous laissent le choix de régler votre prétendue dette par virement bancaire sur un vrai compte du SPF Finances (!) ou via un compte bitcoin, évidemment frauduleux. Et ils incitent leurs lecteurs à opter pour la seconde solution en leur faisant miroiter une réduction de 30 %”, indique le Service public fédéral. “Rien n’est plus faux ! Il s’agit bien d’une tentative d’hameçonnage. Ne donnez donc surtout pas suite à cet e-mail. Nous procédons bien entendu aux remboursements des paiements reçus sur notre compte.”

Pour l’instant, cet e-mail de phishing ne semble circuler qu’en néerlandais.

Comment reconnaître une tentative de fraude ? Voici les conseils du SPF Finances