”Si vous parlez, vous finirez aussi dans le congélateur” : les terribles révélations après la mort de Maria, découpée par son fils à Jemeppe (Seraing)

Quelques jours après l’arrestation d’Ismaël pour le meurtre de sa maman, Maria Verdoolaege (74 ans), les langues se délient. L’homme a, en effet, tué sa maman le 10 juillet dans leur logement de la rue Grand-Vinâve à Jemeppe (Seraing) avant de la découper en morceaux. Le 25 juillet, une partie du corps de la septuagénaire, ses quatre membres et la scie qui a servi à le démembrer, avaient été retrouvés dans un frigo flottant sur les eaux du Canal Albert à Oupeye. Le lendemain, les policiers découvraient son tronc et sa tête dans un conteneur à puce qui, lui, se trouvait encore en Meuse à hauteur de Wandre. Un conteneur qui appartenait au voisin de Maria, mais ce dernier a été mis hors de cause. Les soupçons se sont ensuite portés sur le fils de la victime…

”Ma fille et moi étions au courant qu’Ismaël avait tué maman”, indique la sœur d’Ismaël à SudInfo. “Il nous avait dit qu’il l’avait tuée puis découpée avant de jeter le corps dans la Meuse. Il avait ensuite menacé d’acheter un nouveau congélateur et de faire la même chose avec nous si nous parlions de cela à quelqu’un.”

”Lorsque les policiers sont venus chez nous la seconde fois, après avoir découvert le congélateur dans le canal Albert avec les restes de mamy, on a tout avoué”, ajoute la nièce du meurtrier présumé, âgée de 14 ans. “Maman et moi, nous avions envie de leur dire la vérité mais nous avions tellement peur.”

guillement On ne tue pas et on ne découpe pas quelqu’un pour un peu de sel ou de poivre tout de même.

Interpellé dans un hôtel non loin de l’aéroport de Zaventem où Ismaël devait prendre l’avion pour la Corée, l’homme a avoué l’impensable. Ismaël a ainsi expliqué qu’il était brimé et humilié par sa mère depuis sa plus tendre enfance. Le 10 juillet mère et fils se sont à nouveau disputés et là, comme l’explique Ismaël, le fils a eu un coup de sang. Il s’est jeté sur sa mère et l’a étranglée. Il a été placé sous mandat d’arrêt pour meurtre.

”Je ne suis pas d’accord lorsqu’il dit que maman le harcelait”, précise la fille de Maria. “(...) Il cuisinait à la maison et maman disait toujours que c’était bon mais que cela manquait, parfois, un peu d’assaisonnement. On ne tue pas et on ne découpe pas quelqu’un pour un peu de sel ou de poivre tout de même.”

”Ismaël, c’était le petit Dieu de maman.”