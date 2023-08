Mort de Geneviève de Fontenay : aucune Miss ne sera présente à ses funérailles, “elle disait que ce serait le bal des hypocrites”

Les funérailles de l’ancienne patronne de Miss France, Geneviève de Fontenay, décédée le mardi 1er août 2023 à l’âge de 90 ans, se dérouleront dans la plus stricte intimité. Aucune Miss ne sera présente, selon nos confrères.

”Elle disait que ce serait le bal des hypocrites, qu’elle ne verrait de toute façon rien et qu’elle ne serait pas là pour leur répondre”, a encore précisé Hubert Gérin.

Bref, “elle m’a dit qu’elle ne voulait pas d’obsèques à la Johnny Hallyday”. “Elle voulait partir seule. C’est une femme très combative mais qui a été habituée à être seule. Son départ est à son image. On se serait attendu à une grande cérémonie. Mais Geneviève était une femme profondément libre et elle part avec élégance et irrévérence, seule avec sa famille.”