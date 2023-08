Météo pourrie en Belgique : certains se ruent sur les bancs solaires

Pour savoir si le constat est identique dans tous les centres de bronzage, nous avons interrogé la Fédération belge solarium (Febelsol). “Les clients viennent chez nous durant toute l’année”, insiste sa présidente, Anja De Groote. “Le mauvais temps durant l’été a chez certains membres un léger effet positif. Mais, d’autre part, de nombreuses personnes sont également parties en vacances à l’étranger.” Difficile donc de quantifier l’augmentation de fréquentation.

”La tranche d’âge se situe entre 25 et 55 ans”

Selon le SPF Économie, 8 % des Belges utiliseraient un banc solaire malgré un certain nombre de risques pour la santé liés à cette utilisation. Le législateur a d’ailleurs fixé certaines règles pour une utilisation plus sûre des bancs solaires. “La clientèle reste très diversifiée”, précise Anja De Groote, la présidente de la Fédération belge solarium. “La tranche d’âge se situe entre 25 et 55 ans. Le profil est similaire tant pour les hommes que pour les femmes.”

Toujours selon une étude du Service public fédéral, l’utilisation des bancs solaires a diminué ces dernières années. Parmi ceux qui utilisent encore des bancs solaires, un nombre relativement important estime que leur peau est très sensible. Inquiétant : 16 % des utilisateurs déclarent avoir un type de peau 1 alors que ces personnes-là ne sont pas autorisées à utiliser le banc solaire. Cela dit, “les clients des centres de bronzage demandent plus d’informations sur les risques spécifiques à leur type de peau”, indique le SPF Économie.

L’âge relativement jeune des utilisateurs actifs de bancs solaires (ils ont déclaré avoir commencé à bronzer vers 20 ans) reste également une préoccupation, d’après cette étude. Par conséquent, la connaissance des risques plus élevés associés au bronzage à un plus jeune âge s’est avérée peu connue (seulement 33 % des personnes interrogées en étaient conscientes).

guillement Aujourd'hui, les gens utilisent un banc solaire différemment qu'auparavant. Il s'agit davantage de se sentir bien, avec un bronzage léger.

Si l’utilisation de solariums est souvent décriée – plusieurs instances réclament même l’interdiction pure et simple des bancs solaires -, la présidente de la Fédération Febelsol insiste sur les bienfaits de son secteur d’activité. “Aujourd’hui, les gens utilisent un banc solaire différemment qu’auparavant. Il s’agit davantage de se sentir bien, avec un bronzage léger.” Et d’ajouter : “Vous pouvez choisir entre le soleil naturel et celui du banc solaire, mais une séance de solarium dans un centre de bronzage est soumise à des règles, comme le nombre de séances, la durée et l’intervalle. Une journée au soleil à la plage, elle ne se mesure pas…”)

La Fédération belge rappelle que sa première mission est de professionnaliser le secteur par une information continue et des formations. “La sécurité des consommateurs est prioritaire et la réglementation est très stricte”, conclut Anja De Groote.

De 330 centres de bronzage en 2019 contre 280 aujourd’hui

Selon la Fédération belge Febelsol, la Belgique comptait 330 centres de bronzage en 2019, contre 280 aujourd’hui. “Depuis une dizaine d’années, le nombre de centres solaires en Belgique connaît une forte diminution”, souligne Anja De Groote, la présidente de la Fédération belge solarium. “Avec la pandémie du Covid-19, le nombre d’exploitants a diminué plus rapidement.” Un autre phénomène est apparu ces dernières années : environ 10 % de la population âgée de 16 à 65 ans possède un banc solaire à domicile.