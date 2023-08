Violences obstétricales: une formation "inédite" lancée à destination des soignants

Aujourd’hui, la Plateforme citoyenne pour une naissance respectée (collectif d’usagères) lance la "première formation" sur les violences obstétricales destinée aux professionnels de la santé. À noter que le fameux rapport de recommandations reporté au Sénat conseillait entre autres - parmi ses 92 recommandations - de se pencher sur la formation.

Dès la fin août, gynécologues, sages-femmes, anesthésistes,… pourront se former afin de "comprendre et identifier les actes ou situations pouvant être vécus comme des violences par les patientes dans le cadre de soins périnataux".

Y consacrer du temps

Sujet éminemment tabou, les violences gynécologiques et obstétricales (épisiotomie ou toucher vaginal non consentis, refus d’antidouleur, agression verbale lors de l’accouchement, etc.) concernent 40% des femmes ayant accouché en Belgique francophone, selon une enquête publiée en 2021 par le collectif.

"Il ne s’agit pas de blâmer les soignants – dans la majorité des cas, il n’y a pas d’intention de faire mal – mais de trouver des solutions collectivement", indique la Plateforme citoyenne. La formation a d’ailleurs été conçue en collaboration avec des professionnels de la santé.

Une formation inédite, selon l’association: "Si on parle déjà des violences obstétricales dans les facultés, il y a des inégalités entre facultés, pointe Michèle Warnimont, membre de la Plateforme. Et puis, les programmes de médecine sont tellement serrés… Il y a ici une opportunité de consacrer du temps à ce sujet-là."

La formation contient un premier module d’e-learning de 7 heures (vidéos, podcasts, exercices, etc.). "Les violences obstétricales sont définies, on revient sur l’historique, sur ce que d’autres pays ont mis en place, on rappelle la loi sur les droits des patients et le consentement. Il y a des témoignages de patientes, pour comprendre les dégâts que cela peut causer", explique Michèle Warnimont, par ailleurs sage-femme désireuse de porter la parole des femmes.

Prévenir

Deux journées sont également prévues à Namur. "Les participants peuvent amener des situations problématiques auxquelles ils ont été confrontés. Des méthodes pédagogiques innovantes ont été développées: théâtre action, escape game,…"

L’idée de la formation – qui coûte 200 euros – est de permettre aux soignants d’ "adopter un regard critique sur leur propre pratique mais aussi sur l’environnement de soins dans lequel ils travaillent (cadence importante, etc.) et qui impacte l’expérience des femmes". Il s’agit d’outiller les professionnels et in fine, de prévenir les violences obstétricales.

Soutien public

La formation comptabilise déjà plus de 30 inscrits. Elle pourrait en accueillir une cinquantaine. "Certains viennent de Bruxelles. Il y a des sages-femmes, des gynécologues, des néonatologues, un anesthésiste… Le souci des formations volontaires, c’est que ce sont les plus convaincus qui s’inscrivent", note Michèle Warnimont.

Reconnue comme formation continuée, et destinée à être réitérée, la formation a reçu pour sa mise en place le soutien de la Région wallonne, de la Région bruxelloise et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à hauteur d’environ 100 000 euros. "Il y a une prise de conscience politique. Et c’est important pour faire bouger les lignes. Il y a 10 ans, on n’aurait pas parlé d’une telle formation. Les choses bougent, certes, mais le sujet fracture encore."

Et de revenir sur le renvoi en Commission, fin juin, du rapport de recommandations sur les violences obstétricales au Sénat.

"Dans un premier temps, on l’a mal vécu, réagit Michèle Warnimont. Surtout en lisant la lettre des gynécologues flamands, où certains passages sont de véritables gifles pour les usagères. Lire que si certaines femmes vivent leur accouchement comme un traumatisme, c’est parce qu’elles sont psychologiquement instables, est dur. Cela montre aussi que le lobbying médical reste ultra-puissant. Maintenant, il faut aller de l’avant et aboutir. Au final, ce report du texte a permis d’en parler davantage. Et il faut utiliser cela !"

Inscription: info@naissancerespectee.be