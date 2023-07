Le téléscope européen Euclid livre ses premières images de l'espace

Comment Spacebel a imposé son savoir-faire technologique dans le secteur spatial

La Belgique est le cinquième plus gros contributeur de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Sa participation aux programmes de l’Agence a permis aux universités et industriels belges d’acquérir un savoir-faire technologique unique sous la forme de produits et services à haute valeur ajoutée qui ont aussi donné lieu à des contrats pour des activités spatiales hors ESA. Spacebel fait partie de ces acteurs à la pointe de la technologie « made in Belgium ».