Cultiver en Belgique chez soi quatre plants de cannabis, à titre récréatif, comme au Grand-Duché de Luxembourg, envisageable ?

Un point de vue partagé par les acteurs associatifs de terrain en Belgique. Surtout que certains pays ont osé franchir le pas. Comme cette loi votée au Grand-Duché de Luxembourg autorisant désormais la culture chez soi de quatre plants de cannabis, à titre récréatif. De quoi relancer le débat d’une légalisation – certes, partielle – du cannabis en Belgique.

”Il n’y a pas encore de proposition de loi qui vise à rendre accessible le produit cannabis dans ses formes illégales, c’est-à-dire qui contient du THC en quantité supérieure”, souligne Michaël Hogge, chargé de projets scientifiques/épidémiologiques au sein d’Eurotox (Observatoire alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles). “Il y a néanmoins déjà eu des mouvements au niveau des secteurs spécialisés en assuétude pour réclamer une forme de légalisation. Une absence de régularisation n’empêche pas l’accessibilité des produits et des produits non régulés sont plus dangereux pour la santé.”

Distribution de cannabis en cercle fermé pour les besoins personnels de leurs membres ?

La FEDITO BXL asbl, la fédération bruxelloise des institutions spécialisées en matière de drogues et addictions, a ainsi œuvré pour proposer une certaine légalisation “avec différentes modalités, à essayer sur base de ce qu’on a pu observer dans d’autres pays, en sachant qu’on est plutôt favorable à ce type de mise à disposition (via un Social Club) ou avec possibilité d’autocultures”. Le Cannabis Social Club est un modèle de régulation du cannabis, proche du concept d’association pour le maintien d’une agriculture paysanne. C’est un groupe de partage organisé sous forme d’association à but non lucratif, composée uniquement de personnes majeures, qui gèrent la production et la distribution de cannabis en cercle fermé pour les besoins personnels de leurs membres. Un système qui a existé en Belgique avant d’être supprimé sous l’impulsion du gouvernement Michel en 2014. Celui-ci a marqué un tournant dans la politique en matière de drogues en appliquant la tolérance zéro.

L’autoculture pour un produit de meilleure qualité

”Il est important de ne pas sombrer dans les dérives commerciales comme on le rencontre aux USA avec des produits parfois trop puissants et qui peuvent occasionner des problématiques sanitaires”, insiste Michaël Hogge. “On est plutôt favorables à une régulation qui soit bien pensée. Avec l’idée dans un premier temps de permettre l’autoculture. C’est le minimum qu’on puisse faire pour rendre accessible un produit de meilleure qualité et sortir des marchés criminels et donc des risques liés aux produits non régulés.”

Mais les professionnels du secteur le reconnaissent : si cette autorisation serait un premier pas, l’autoculture ne permettra pas de répondre à toutes les demandes. “Certaines personnes n’ont pas l’espace pour cultiver. Puis tout le monde n’a pas forcément envie de cultiver. Même si on légalise, on n’a pas envie en tant que parents de montrer qu’on cultive du cannabis à ses enfants.”

Et en Belgique, quelles sont les règles en matière de détention ?

”En Belgique, on ne peut pas consommer du cannabis dans l’espace public”, rappelle Michaël Hogge, chargé de projets scientifiques/épidémiologiques au sein d’Eurotox (Observatoire alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles). “Le produit cannabis reste interdit mais il y a toujours cette directive qui incite fortement les services de police à ne plus poursuivre les consommateurs de moins de 3 grammes pour usage personnel pour autant qu’il n’y ait pas de circonstance aggravante (comme consommer en présence de mineurs ou près d’écoles). On est actuellement dans un régime de pénalisation et potentiellement de criminalisation des usages même si dans les faits beaucoup de policiers laissent passer les petites consommations…”

Si le nombre de consommateurs réguliers est relativement stable, “c’est un produit vers lequel se tourne de plus en plus de monde” (lire ci-dessous). Le cannabis “reste la drogue illégale la plus consommée et la plus facile d’accès”. “Le produit est moins considéré comme dangereux, et l’usage thérapeutique est davantage connu. Des personnes se tournent vers ce produit parce qu’ils en tirent un bénéfice en terme de bien-être. Beaucoup de personnes en consomment parce qu’ils y retrouvent une forme de soulagement pour dépression, anxiété, douleur physique. Le cannabis a quand même des vertus objectivées dans la littérature.”

Selon ce chargé de projets scientifiques/épidémiologiques au sein d’Eurotox (Observatoire alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles), “ce qui circule sur les marchés noirs est très potent”. “Il faut aller au-delà des représentations très stéréotypées qui sont toujours à l’origine des politiques publiques en matière de drogue. Il faut s’inspirer de ce qui se fait ailleurs.”

”À part stigmatiser les usagers et les pénaliser, on ne fait pas grand-chose de positif… Oui, le produit reste potentiellement dangereux et il faut protéger les jeunes consommateurs. Car consommer à l’adolescence reste un facteur de risque pour développer une dépendance au produit. Ce n’est pas un produit anodin, il faut rester vigilant. Tout dépend de l’usage qui en est fait, mais il faut accompagner au mieux ces usages au travers des actions de prévention, de réductions de risques pour que les consommateurs aient de bonnes pratiques de consommation.”

Quelle est la consommation des Belges ?

Le cannabis est, après l’alcool et le tabac, la substance psychoactive la plus consommée à travers le monde. La prévalence de la consommation reste particulièrement élevée, même dans les pays où le produit est interdit. L’interdit légal n’a donc apparemment pas l’impact dissuasif escompté et la Belgique n’échappe pas à ce constat, estime Eurotox (Observatoire alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles). Ainsi, selon la dernière enquête réalisée en 2018, près de 23 % de la population belge âgée de 15 à 64 ans a déjà consommé du cannabis au moins une fois dans la vie, 7 % au cours des 12 derniers mois, et 4,3 % au cours des 30 derniers jours. L’usage “intensif” (au moins 20 jours de consommation au cours du dernier mois) concernerait 1,3 % de la population belge. Un quart des jeunes de 15-24 ans a déjà essayé le cannabis, mais c’est dans la tranche des 24-34 ans que l’on retrouve la plus grande proportion de personnes qui l’ont déjà expérimenté (38,1 %). Ce produit est généralement consommé pour la première fois vers la fin de l’adolescence (en moyenne vers 19 ans).

”Malgré son interdiction, la consommation de cannabis est clairement en augmentation dans la population belge, nonobstant l’intransigeance instaurée en 2014 par le gouvernement Michel en ce qui concerne l’usage dans l’espace public.”