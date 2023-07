Des photos de la princesse Elisabeth et du prince Gabriel en camp militaire d’été dévoilées : “Ils ont dû sortir de leur zone de confort”

Après une formation d’un an à l’École royale militaire il y a 3 ans, la fille du roi Philippe a décidé de renouveler l’expérience chaque été. Et après un mois passé avec ses camarades, la princesse Elisabeth a désormais terminé son stage.

”Pour la troisième année consécutive, la princesse Elisabeth a participé au camp d’été de la Royal military Academy avec ses camarades de promotion”, indique le Palais royal. ” Ils ont appris à diriger un peloton d’une trentaine de soldats. Les leçons théoriques, les exercices tactiques et les procédures de combat les ont placés pour la première fois dans le rôle d’officier. Ils ont également appris à utiliser des armes plus complexes, telles que des grenades et des armes antichars. La deuxième partie du camp s’est poursuivie dans le Westhoek, où ils ont également visité des cimetières militaires.”

”Apprendre à repousser leurs limites”

De son côté, le prince Gabriel a clôturé sa première année à l’École royale militaire par le traditionnel camp d’été. “Pendant cet entraînement d’un mois, le prince Gabriel et ses camarades de promotion ont dû sortir de leur zone de confort et apprendre à repousser leurs limites”, précise le Palais royal sur sa page Instagram. “Au programme figuraient notamment des courses d’obstacles, des cours de camouflage, des exercices de tir et diverses activités sportives. Les exercices collectifs ont également permis de stimuler l’esprit de groupe.”