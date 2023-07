Mort de la Belge Natacha de Crombrugghe au Pérou : voici pourquoi ses parents n’ont toujours pas les résultats de l’enquête

"Un procureur débordé et malade"

”Nous attendons toujours les rapports des Péruviens mais le procureur qui était en charge de l’affaire est parti et celui qui reste (son chef) est débordé et malade”, regrettent Eric et Sabine. “Il n’a donc toujours pas rédigé ses conclusions. Nous attendons les résultats de l’enquête menée durant la troisième mission des policiers de Lima et la dernière enquête menée en février par des experts dans la rivière pour vérifier la thèse de l’accident.”

Une thèse qui a d’emblée été privilégiée par les enquêteurs. Le corps sans vie de la jeune femme avait été découvert par trois pêcheurs dans le lit de la rivière Colca, à une quarantaine de kilomètres du pont de Llahuar, celui que Natacha aurait dû emprunter pour se rendre au lodge où elle devait rencontrer un couple d’amis. Natacha a-t-elle été voir un geyser situé à 200 mètres du pont de Llahuar et est-elle tombée dans l’eau en voulant se pencher pour prendre des photos ? Ou a-t-elle suivi Maps.me, une application qu’elle utilisait pour ses randonnées, qui indique un chemin très raide vers un pont en bois, avant de glisser jusque dans la rivière ?

”Sans doute ne saurons-nous jamais ce qu’il s’est réellement passé”

”Eric surtout attend les conclusions de l’enquête car il pense toujours que Natacha a pu être jetée dans la rivière”, explique la maman de la jeune femme. “Selon moi, c’est un accident et je suis plus tranquille car Natacha est partie heureuse, rapidement et j’espère sans avoir souffert. Elle a dû glisser et tomber dans l’eau en empruntant un chemin dangereux qui surplombe la rivière. Mais sans doute ne saurons-nous jamais ce qu’il s’est réellement passé.”

Il y a quelques jours, Eric et Sabine de Crombrugghe ont accueilli durant cinq jours le couple d’amis péruviens qui les avait hébergés durant un mois et demi à Lima avant de rapatrier Natacha.

”Lui est violoniste, il a donné quelques concerts avec ses étudiants à Londres et en a profité pour venir nous voir et jouer un morceau pour Natacha, devant le cerisier que nous avons planté à Linkebeek en mars dernier et sous lequel se trouvent les cendres de Natacha…”