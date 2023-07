Ils utilisent un cure-dent avant de vous cambrioler : voici les méthodes les plus folles des voleurs

Chaque départ en vacances fait apparaître la peur de voir son logement cambriolé. Surtout quand on sait qu’il faudrait en 1 minute 30 et 3 minutes à un cambrioleur pour entrer par effraction dans une habitation, par la porte d’entrée. À l’heure où on recensait en moyenne 200 intrusions survenues chaque jour en Belgique l’année passée, la police a récemment mis en garde la population contre une technique qui a déjà été utilisée à maintes reprises en Belgique. Celle du cure-dent.