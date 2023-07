La Minute parents | Les congés scolaires: des vacances pour tous, vraiment?

La Minute parents : la charge mentale parentale et le risque de s'effondrer

C'est quoi la charge mentale parentale, comment repérer quand on va trop loin et que faire pour éviter de s'effondrer ? Bruno Humbeeck (UMons), pédopsychologue, chercheur et auteur d’une quarantaine de livres sur l’éducation et la famille, décrypte ces questions. Retrouvez “La Minute parents”, notre série de capsules vidéo courtes et pratico-pratiques sur les questions qui touchent le quotidien d’une famille.