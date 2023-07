Une 5e composante, à côté de l’armée de Terre, de Mer, de l’Air et de la composante Médicale. Parce que la guerre d’aujourd’hui, encore plus celle de demain, se passe aussi dans les PC, les téléphones portables, sur le web. Elle ne se joue plus seulement avec des armes, sur le terrain, mais aussi avec des virus, des intrusions et des attaques informatiques.

Cyber command - unité de cyber défense de l'armée belge. Visite de la ministre Ludivine Dedonder © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Les soldats du futur ?

Les hackers sont-ils les soldats du futur ? C’est ce dont l’armée belge veut se prémunir, en recrutant et en formant les futurs cracks informatiques de demain.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, est venue se rendre compte sur place de l’évolution de ce projet, lors d’une “Summer school”, un stage d’une semaine pour des jeunes de 16 à 28 ans.

“Tout le domaine cyber est vraiment une priorité pour la défense. On le voit dans cette guerre en Ukraine, c’est un enjeu fondamental pour l’ensemble des armées. ”

Les moyens alloués à la cause sont importants, à la hauteur des enjeux du futur.

Le général major Michel Van Strythem est à la tête de ce département. “Nous avons plus de 40 métiers différents pour la lutte informatique défensive et d’influence, ainsi que pour lutter contre les processus de désinformation”.

La Summer school se place dans le cadre du recrutement en vue de cette composante Cyber command. Sur 70 candidats qui se sont présentés, seize ont été retenus pour suivre cette première semaine d’information et de formation.

Seize jeunes suivent cette Summer school du Cyber command. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Des jeunes de tous horizons, certains sont d’ailleurs encore aux études. “Nous les avons sélectionnés sous certains critères, mais surtout sur la capacité d’avoir l’envie de résoudre des problèmes de manière créative”, précise le général Van Strythem.

Les menaces sont multiples, leurs auteurs viennent de toutes parts et les champs de bataille se déplacent vers le virtuel. Une lutte de titans pour laquelle l’armée belge veut jouer à armes égales avec ces ennemis invisibles.