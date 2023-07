Mort de Jane Birkin : les hommages se multiplient, d’Etienne Daho, à Pierre Richard, en passant par Patrick Bruel, Sheila et le président français

La disparition de cette figure aux talents multiples et aux titres très populaires a tout d’abord ému son proche ami, Etienne Daho. Le chanteur, qui avait notamment produit et composé le dernier album de Jane Birkin, a tenu à lui rendre un premier hommage sur Instagram. “JANE. Inimaginable de vivre dans un monde dans ta lumière”, a-t-il écrit avec pudeur, accompagnant son message d’une photo en noir et blanc.

Emmanuel Macron : “Elle incarnait la liberté, elle chantait les plus beaux mots de notre langue”

Le président français Emmanuel Macron a posté un Tweet accompagné d’une photo la montrant sur scène avec un large sourire. “Parce qu’elle incarnait la liberté, qu’elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française. Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas.”

Jack Lang : “Elle savait à la fois être drôle et sensible, tragique et insouciante, émouvante et séductrice, et en même temps je dirais toujours douce”

”Elle était elle-même une résistance sur tous les plans”, a déclaré l’ancien ministre français de la Culture, Jack Lang, qui a rendu hommage à l’artiste à BFMTV.

”À chaque fois que l’on frappait à sa porte ou pour soutenir une personne en proie à une souffrance ou qui réclamait un peu de générosité, elle répondait présent. Toujours présent. C’était la chanteuse, la muse, celle qui éternellement sera […] celle qui était une vedette unique. On l’a vue rieuse en duo avec Pierre Richard, mais aussi sensuelle et provocante avec Brigitte Bardot ou audacieuse et lumineuse derrière la caméra d’Agnès Varda. Elle savait à la fois être drôle et sensible, tragique et insouciante, émouvante et séductrice, et en même temps je dirais toujours douce. Si douce, si modeste, si humaine, si divine aussi par cette modestie. On l’aimait, on l’adorait. Évidemment, sa vie est inséparable de Serge Gainsbourg, de Charlotte.”

Sheila : “Elle était belle, talentueuse, tellement généreuse avec tout le monde, avait le cœur sur la main”

La chanteuse française Sheila a, elle, partagé une photo sur Instagram avec Jane Birkin. “Mais enfin pourquoi ?”, écrit-elle. “Elle était belle, talentueuse, tellement généreuse avec tout le monde, avait le cœur sur la main. On pourrait en parler pendant des heures. Mais après la stupeur, et une immense tristesse, je préfère comme beaucoup d’entre vous penser à elle.”

Patrick Bruel : “Goodbye Jane…”

Quant à Patrick Bruel, il a simplement écrit “Goodbaye Jane” avec une étoile et un cœur.

Josiane Balasko : “C’est une douceur qui disparaît dans un monde de brutes”

”La voix dans ses chansons est très douce et très murmurée. Et au théâtre, il ne faut pas murmurer. (Rires.) Et je lui disais toujours : Plus fort, Jane, plus fort. Et je savais très bien qu’elle pouvait le faire”, explique l’actrice et réalisatrice française Josiane Balasko. “[…] Elle avait toujours cette légèreté […], elle avait beaucoup d’humilité. Elle était la première à se moquer d’elle-même. Et Jane, c’est vraiment quelqu’un qui représente pour moi la tendresse et la bienveillance. […] Je la savais malade, et je pensais qu’elle allait mieux… […] C’est une douceur qui disparaît dans un monde de brutes.”

Pierre Richard : “Un bout de mon cœur s’en va avec elle”

La tragique nouvelle a également ému Pierre Richard qui lui a rendu hommage sur Twitter avec deux clichés montrant leur amitié.

“Quelle tristesse”, a-t-il dit. “Jane, si drôle, si intelligente, si fragile, si généreuse, si tout”, a-t-il ajouté dans un second message. “Un bout de mon cœur s’en va avec elle.”

Véronique Gallot : “Jane Birkin, c’était l’incarnation de la douceur, de la force et de la grâce”

De son côté, l’humoriste belge Véronique Gallot a publié sur Instagram une story dans laquelle elle publie une photo de la chanteuse. “Jane Birkin, c’était l’incarnation de la douceur, de la force et de la grâce”, a-t-elle écrit en ayant une pensée pour ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon.