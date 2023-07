Belges en Syrie : au moins 6 enfants de djihadistes présumés toujours détenus dans les camps syriens en 2023

Là, en 2023, “deux ressortissants belges mineurs, l’un de plus de douze, l’autre de moins de douze ans, se trouvent toujours dans le camp de Roj, en compagnie de leurs sœurs plus jeunes nées en Syrie et donc techniquement apatrides mais vraisemblablement en droit de recouvrer la nationalité belge au terme d’une procédure judiciaire, étant de mère belge”, indique la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique Annelies Verlinden (CD&V) en réponse à une question parlementaire de Philippe Courard (PS). “Ces ressortissants belges n’ont pas été rapatriés en raison du refus de leur mère de les rapatrier. Étant elle-même ressortissante belge, elle entrait également en ligne de compte pour un éventuel rapatriement.”

Outre ces enfants, il reste une enfant née en Syrie en 2015 (dont la mère, qui avait été déchue de la nationalité belge, devrait récupérer sa nationalité belge après avoir obtenu une décision favorable devant la cour d’appel à Bruxelles), trois enfants nés en Syrie, en 2015, 2016 et 2017 dont leur mère a été déchue de la nationalité belge. “Les enfant étant nés avant que la déchéance de nationalité de la mère ne soit prononcée, il est raisonnable de penser qu’ils pourraient prétendre à la nationalité belge, indépendamment de l’établissement de leur filiation avec leur père supposé et de la nationalité de ce dernier.”

”Il n’est pas exclu que d’autres enfants dans les camps soient en droit de recouvrer à terme la nationalité belge en raison de la nationalité belge d’un de leurs parents. Leur présence n’est toutefois pas systématiquement confirmée ou ils y accompagnent leur mère de nationalité étrangère.”

La priorité du Conseil national de sécurité (CNS) a toujours été de mettre les enfants de nationalité belge en sécurité et de leur offrir un avenir en Belgique. “Les analyses de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) démontrent que rapatrier les mères renforce notre sécurité nationale, permettant un meilleur suivi et renforçant le contrôle”, indiquait-on au cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.

7.000 enfants étrangers de djihadistes présumés détenus dans les camps

Fin décembre 2022, l’organisation non gouvernementale (ONG) “Save the Children” recensait encore sept mille enfants étrangers de djihadistes présumés détenus dans les camps du Nord-Est de la Syrie (camps de Al-Hol et de Roj). L’ONG appelait à leur rapatriement d’urgence dans la mesure où ces enfants courent le risque d’attaques et de violences et vivent dans des conditions sanitaires inhumaines, manquent des produits de première nécessité, notamment l’eau, la nourriture et les soins de santé, et font face à un risque imminent de mort.

Les opérations de rapatriement conduites par le gouvernement belge au départ du camp de Roj en Syrie sont mises en œuvre sur base volontaire et visent les enfants belges ainsi que ceux dont on pouvait raisonnablement supposer qu’ils pouvaient prétendre à la nationalité belge. “Leur rapatriement était soumis à l’accord de leur mère de les laisser rapatrier seuls si elle-même refusait le rapatriement ou si le rapatriement était impossible pour elle, en raison d’une déchéance de nationalité”, conclut la ministre de l’Intérieur.