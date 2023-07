On dit que les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Elles peuvent néanmoins leur pourrir la vie et aussi, la nuit.

C’est le cas des moustiques! Ils prolifèrent surtout en été. Et même si on observe une nette diminution de leur présence dans notre pays cette année, celle-ci peut vite devenir insupportable.

Quoi qu’il en soit, voici quelques conseils pour s’en protéger.

1. Propre, tu seras

Maintenir une bonne hygiène corporelle est un premier point important pour éviter de se faire attaquer par les moustiques.

En effet, ces insectes sont attirés par les odeurs corporelles, dont celle de la sueur.

Globalement, évitez aussi les produits corporels ayant une forte odeur (parfums, crèmes, etc.) et privilégiez les savons neutres.

2. De la nature, tu t’aideras

Le vinaigre, l’écorce de citron, la lavande, le géranium, l’eucalyptus et la citronnelle sont de bons répulsifs naturels.

Le vinaigre et l’écorce de citron peuvent s’appliquer directement sur la peau pour faire fuir les indésirables. Mais l’odeur du premier risque de vous déranger.

Pour la lavande, le géranium, l’eucalyptus et la citronnelle, vous pouvez utiliser le pouvoir des plantes ou les huiles essentielles qui en découlent, en les diffusant dans les pièces de la maison que vous voulez protéger.

3. Couvert, tu seras

Ne leur offrez pas votre corps sur un plateau. En couvrant le plus largement possible votre peau, vous vous protégerez des petits piqueurs tant redoutés.

Privilégiez des vêtements longs, clairs et amples, parfaits pour également se protéger du soleil pendant cette période de canicule.

Un conseil un peu plus difficile à adopter la nuit. Même si dormir sans pyjama ne vous donne pas forcément moins chaud. (+ Plus d'infos)

4. Des courants d’air, tu feras

Les moustiques ne peuvent pas lutter contre le vent. Le courant d’air est donc un excellent moyen pour perturber leurs déplacements.

S’il n’est pas possible de créer un courant d’air naturel, il est toujours possible d’utiliser un ventilateur. En le plaçant près de vous, ou vers la fenêtre, il empêchera les moustiques de se déplacer convenablement et de vous atteindre.

5. La barrière mécanique, tu adopteras

La moustiquaire reste LE moyen d’empêcher les moustiques (et autres insectes) de se frayer un chemin dans votre intérieur.

Vous pouvez également placer une moustiquaire au-dessus de votre lit, et de ceux de vos enfants.

N’oubliez pas également d’éteindre les lampes dès que vos portes et fenêtres sont ouvertes .

Et ne laissez pas d’eau stagner dans votre maison et vos extérieurs car c’est dans l’eau stagnante que les moustiques prolifèrent. La sécheresse actuelle réduit d’ailleurs fortement le nombre d’individus.