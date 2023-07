Voici pourquoi le secteur de l’Aide et de la Protection de la jeunesse (SAJ/SPJ) manifeste ce mercredi

Au cœur de leurs griefs, figure le manque de moyens et, surtout, de places d’accueil pour ces jeunes en difficulté ou en situation de danger.

Manque de places et épuisement des équipes

"Cela fait des mois que nous nous sentons épuisés et découragés. On perd le sens de notre métier", nous expliquait la semaine dernière Julie Dock, conseillère à la tête du SAJ de Verviers.

"On ne peut plus répondre dans des délais raisonnables. J’ai des familles en détresse qui attendent parfois entre 6 mois et un 1 an pour obtenir une aide à domicile. C’est fou de devoir attendre autant de temps pour les protéger", stigmatisait au même moment Julien Bolland, conseiller au SAJ de Marche-en-Famenne.

Or, "il faut savoir dormir quand on n’a pas su placer un enfant", soupirait de son côté Fabrice Roland, conseiller-directeur au SPJ de Namur.

Le secteur a pourtant connu une revalorisation à hauteur de 52 millions d’euros depuis le début de la législature.

Et début juin, ce sont 152 prises en charge supplémentaires que le gouvernement de la Fédération avait annoncé débloquer pour, justement, faire face au manque de places qui gangrène le secteur : insuffisant toutefois selon les acteurs concernés et… la ministre qui en exerçait jusqu’à jeudi dernier (lire ci-contre) la compétence !

En effet, au moment d’annoncer cette augmentation de prises en charge, Valérie Glatigny avait admis que, "bien que des moyens conséquents aient été débloqués depuis le début de la législature, nous devons avoir l’humilité de reconnaître que nous n’avons pas rencontré tous les besoins, qui ont sensiblement augmenté ces derniers mois".

Ce mercredi, les organismes publics actifs dans le secteur plaideront ainsi pour des solutions structurelles. Et c’est le ministre-Président en personne, Pierre-Yves Jeholet (MR), qui les recevra.

Traiter le mal au-delà de soigner les symptômes

Face aux députés de la commission ad hoc réunie mardi dernier, Valérie Glatigny avait annoncé travailler sur un plan d’actions "multidimensionnel", portant " tant sur le recrutement que sur la formation, la sécurité, le bien-être ou encore l’infrastructure".

Ajoutant que les demandes relatives au renforcement des normes d’encadrement étaient "un processus progressif qui va impliquer un renforcement budgétaire", la future ex-ministre (elle quittera officiellement ses fonctions ce mercredi soir) avait assuré que la réflexion en ce sens était "en cours", reconnaissant toutefois que " la solution que nous pourrions proposer ne pourra soulager que temporairement le problème rencontré si nous ne changeons pas de paradigme. Nous soignons les symptômes, et bien sûr cela a du sens, mais nous devons aussi traiter l’origine du mal".

Le changement de ministre ne freinera pas la réflexion, assure le cabinet

Suite à l’annonce jeudi dernier de la démission – pour raison de santé – de la ministre de tutelle Valérie Glatigny (MR), c’est sa remplaçante au sein de l’exécutif communautaire Françoise Bertieaux qui reprendra en main le dossier, une fois sa nomination officialisée (en principe, le 19 juillet). Celle-ci est "bien entendu consciente des besoins et enjeux du secteur de l’aide à la jeunesse, nous informe le cabinet. Elle rencontrera rapidement les acteurs concernés dès sa prise de fonction et, par correction, ne s’exprimera pas publiquement avant d’avoir échangé avec eux".

Françoise Bertieaux reprendra le dossier en main dès son entrée en fonction, et lorsqu’elle aura rencontré les travailleurs du secteur. ©Photo News

En attendant, "le dossier continue naturellement à être suivi, poursuit le cabinet. La priorité reste de pouvoir apporter une réponse à court et long termes aux défis auxquels sont confrontés les acteurs du secteur de l’Aide à la jeunesse, que la ministre Glatigny a rencontrés à plusieurs reprises durant les dernières semaines ".

Le cabinet précise en outre qu’une "feuille de route a été établie suite à la rencontre avec les syndicats et les autres acteurs" concernant le renforcement à venir des équipes.

Une "cause nationale"

Cette feuille de route, annoncée par la ministre Glatigny mardi dernier face aux députés de la commission, "prévoit la mise en place rapide d’un soutien aux équipes qui sont en souffrance, par exemple via le Service Externe de prévention et protection au travail Cohézio, qui assurera notamment un soutien psychosocial. Cette offre viendra compléter le soutien déjà mis en place au niveau des services du ministère de la Communauté française. Par ailleurs, une note sera déposée au Gouvernement avant les congés. Elle contiendra la prolongation des mesures COVID et l’engagement du gouvernement d’atteindre la norme réaliste pour l’encadrement SAJ/SPJ, avec les engagements budgétaires correspondants ", complète le cabinet.

Enfin, le cabinet ajoute continuer de plaider pour "des solutions pérennes" qui "ne pourront être trouvées qu’en concertation avec le ministre de la Fonction publique Frédéric Daerden, ainsi que les ministres de la Petite enfance, de l’Enseignement, du Handicap, de la Santé mentale et de l’Intégration sociale, pour essayer au plus possible d’éviter les placements en amont", une piste avancée ces derniers mois par Valérie Glatigny, laquelle avait appelé à faire de l’enfance en danger une cause nationale.