Sécurité des données personnelles: des pirates informatiques accèdent à des données de TomTom et d'ING

Concours sur Facebook et arnaques : "On me téléphone cent fois par jour pour me réclamer le barbecue gagné !" (vidéo)

Un concours pour remporter un frigo rempli de bières ? Un van ? Une piscine ? Rien qu’en taguant des amis ? Si c’est plutôt tentant, les concours sur Facebook peuvent parfois cacher de grosses arnaques. Témoignages.