Le vieillissement coûtera cher en Belgique à l’horizon 2050

Un chiffre dérisoire face aux perspectives qui évoquent une augmentation du coût budgétaire du vieillissement de 4,2% du PIB entre 2022 et 2070…

Des conséquences budgétaires

Sans surprise, le nombre de travailleurs augmentera moins vite que le nombre de pensionnés. Il y aura donc de moins en moins d’argent pour supporter les dépenses de pension (une baisse de 22% du nombre d’actifs par pensionné d’ici 2070). Sur la même période, de 25,7% du PIB en 2022, le coût du vieillissement passera à 29,9%.

Ce sont les pensions et les soins de santé qui coûteront le plus cher. Viennent ensuite l’incapacité de travail et le chômage, suivis des allocations familiales et autres dépenses sociales.

Le pic devrait être atteint à l’horizon 2050 (30,1%) pour redescendre ensuite à 29,9% en 2070. Cette diminution est due au fait que l’incapacité de travail et le chômage ainsi que les allocations familiales et autres dépenses sociales se réduisent sur cette période.

Les allocations forfaitaires sont en effet adaptées annuellement de 1% alors que le salaire moyen et la productivité évoluent de 1,5% par an.

Des répercussions sociales

Le vieillissement de la population a aussi des répercussions sur le risque de pauvreté. Le CEV entrevoit une diminution de ce risque jusqu’au milieu des années 2040.

En cause, une progression plus rapide des prestations minimales par rapport au seuil de pauvreté ainsi qu’une augmentation du nombre de femmes actives occupées dont la carrière sera plus longue et qui percevront, dès lors, des pensions plus élevées.

Une hausse de ce risque sera ensuite observée à partir des années 2050. Le CEV explique cela par la proportion de femmes non mariées ou divorcées (confrontées à un risque de pauvreté plus élevé) qui augmente, à l’inverse de la proportion de femmes veuves (qui perçoivent une pension plus élevée avec la pension de survie). Il en va de même pour les pensionnés issus de l’immigration dont les carrières plus courtes augmentent le risque de pauvreté.

La ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS), présente durant la présentation du rapport, a précisé que "les chiffres n’ont pas valeur d’évangile" et qu’il ne s’agit que de perspectives. Elle a également rappelé que l’objectif n’est pas de diminuer les pensions mais au contraire de les augmenter en créant des emplois, en revalorisant certains boulots et en soutenant l’investissement.