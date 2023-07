Ado tuée, son meurtrier pendu en région liégeoise: "L'instruction judiciaire clôturée"

Le suicide de l'auteur présumé des faits a pour conséquence que l'action publique est éteinte. Une instruction judiciaire avait néanmoins été ouverte pour permettre au juge d'instruction de poser tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité et à l'établissement du déroulement des faits le plus précis possible (matérialité, chronologie, etc.), mais aussi pour déterminer si une tierce personne pouvait ou non être impliquée.

Néanmoins, dès le début de l'enquête, le procureur du roi assurait qu'"au stade actuel de l’enquête, aucun élément ne permet de dire qu’une tierce personne pourrait être impliquée dans ce dossier", précisait-il.

"Ma collègue doit à présent prendre connaissance du dossier, mais a priori il n'y a pas de complice" dans cette affaire, indique désormais le Premier substitut du procureur du roi Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège.

Etranglée et un coup à la tête à l’aide d’un parpaing

Le vendredi 7 janvier 2023, une Anderlechtoise de 14 ans avait été retrouvée morte - elle a été étranglée et a reçu au moins un coup à la tête à l’aide d’un parpaing - près d’un bois à Ougrée (Seraing). Un peu plus tôt, c’est un Sérésien de 37 ans qui avait été découvert, pendu, à Plainevaux (Esneux), aux grilles de la salle de réception, la Coccinelle. Non loin de là, sa voiture avait été retrouvée. À l’arrière de celle-ci se trouvait un enfant de 2 ans et demi, toujours vivant.

Selon l'enquête, l’adolescente de 14 ans avait été attirée par le Sérésien, via le réseau social Snapchat. Le trentenaire lui aurait proposé d’aller faire du shopping et un rendez-vous aurait été fixé en région bruxelloise. La jeune fille aurait accepté la proposition et aurait emmené sa petite sœur de deux ans et demi avec elle. Les deux filles avaient été signalées disparues depuis la veille au soir du drame.

L'auteur présumé du drame, un Sérésien de 37 ans, était connu de la justice pour avoir, en février 2022, été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour un incendie volontaire du côté d’Eupen, en septembre 2020. Un incendie survenu dans un immeuble à appartements, chez son ex-compagne. L’homme se trouvait donc en période probatoire.